Hermès 'từng từ chối bán chiếc túi hiếm cho con gái Kim Kardashian'

Kim Kardashian và con gái North West. Ảnh: GC

Theo bài viết của nhà báo Amy Odell trên bản tin Back Row, một cựu nhân viên cửa hàng Hermès tại Beverly Hills tiết lộ Kim Kardashian và Kanye West từng tìm mua cho con gái một chiếc Mini Kelly màu đen - mẫu túi nằm trong số những thiết kế được săn lùng nhất trên thị trường xa xỉ.

"Không phải người nổi tiếng nào cũng có thể có được thứ họ muốn", người này nói khi nhớ lại thời gian làm việc tại cửa hàng. "Kanye West và Kim Kardashian muốn mua một chiếc Mini Kelly màu đen cho North, nhưng Hermès đã từ chối".

Theo cựu nhân viên, quyết định nhiều khả năng được đưa ra từ trụ sở của Hermès chứ không phải từ cửa hàng. Những yêu cầu mua các mẫu túi hiếm từ khách hàng quá nổi tiếng thường phải được chuyển lên cấp quản lý cao hơn xem xét, bởi bất kỳ món đồ nào họ sử dụng cũng gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, thương hiệu muốn kiểm soát chặt chẽ việc những phụ kiện đặc biệt này được ai sử dụng và xuất hiện như thế nào trên truyền thông.

Hiện đội ngũ truyền thông của Hermès chưa phản hồi về thông tin này.

Một chiếc Mini Kelly da cá sấu. Ảnh: Page Six

Chiếc túi được nhắc đến không phải phụ kiện thông thường. Mini Kelly làm từ da cá sấu alligator là một trong những phiên bản hiếm nhất của dòng túi biểu tượng của Hermès. Dù thương hiệu không công bố giá bán lẻ, những mẫu túi này thường được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá 75.000 - 82.000 USD, tùy tình trạng và màu sắc.

North West xách chiếc túi Birkin màu trắng khi mới 6 tuổi. Ảnh: GC

Dù vậy, nhiều người cho rằng North West, hiện 12 tuổi, có lẽ không quá bận tâm về việc bị từ chối, bởi cô bé vẫn có thể tiếp cận nhiều mẫu túi khác của Hermès. North từng được bắt gặp mang một chiếc Birkin màu trắng trị giá khoảng 10.000 USD vào năm 2019, khi mới 6 tuổi. Trước đó, cuối năm 2014, cô bé cũng gây chú ý khi vẽ trang trí lên chiếc túi Hermès Herbag như món quà tặng mẹ.

Kim Kardashian sở hữu bộ sưu tập túi xách đồ sộ của nhà mốt Pháp, trong đó có nhiều chiếc Mini Kelly, một mẫu Shoulder Birkin do Jean Paul Gaultier thiết kế và cả chiếc Himalaya Birkin - mẫu túi có thể đạt giá tới 500.000 USD trên thị trường bán lại.

Kim Kardashian mang theo chiếc túi Hermès được con gái vẽ trang trí vào tháng 11/2014. Ảnh: Broadimage

North West sinh năm 2013, là con gái đầu lòng của Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West. Từ nhỏ, cô bé đã được bố mẹ sắm cho tủ đồ hàng hiệu với nhiều mẫu túi đến từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Fendi, Dior và Balenciaga. Ngoài phụ kiện, North còn mặc các thiết kế couture từ Jean Paul Gaultier, Vetements và Chanel, thậm chí từng diện trang phục của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson do cha mẹ mua lại tại các phiên đấu giá.

Hiện North được xem là một fashionista nhí, TikToker có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng bắt đầu thử sức với âm nhạc, nối bước cha mình.