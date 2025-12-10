Dàn hoa hậu tại khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan

Tối 9/12, dàn hoa hậu Thái Lan có mặt tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị tham gia lễ khai mạc SEA Games 33. Dàn người đẹp cùng mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild, Hoa hậu Quốc tế 2019 Sirithorn Leearamwat nằm trong đội hình các người đẹp cầm biển dẫn đoàn.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata xuất hiện với diện mạo lộng lẫy trong trang phục dát vàng. Cô là người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

Tại buổi lễ khai mạc, Opal Suchata cầm biển dẫn đoàn của chủ nhà Thái Lan.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild gây chú ý với bộ trang sức lộng lẫy. Cô hiện là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Thái Lan với trang cá nhân có hơn 1,8 triệu người theo dõi.

Tại lễ khai mạc, Anntonia Porsild cầm biển dẫn đoàn thể thao Philippines.

Hoa hậu Quốc tế 2019 Sirithorn Leearamwat (trái) đọ sắc cùng Anntonia Porsild trong hậu trường trước giờ khai mạc SEA Games 33.

Sirithorn Leearamwat gây chú ý với vẻ ngọt ngào, thanh lịch khi diện trang phục dân tộc.

Tại lễ khai mạc, Sirithorn Leearamwat cầm biển dẫn đoàn thể thao Lào.

Nhiều hoa hậu Thái Lan cũng tham gia lễ khai mạc. Nicha Poonpoka - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Người đẹp sinh năm 2003, cao 1,73 m, tốt nghiệp cử nhân khoa thiết kế truyền thông hình ảnh thuộc Đại học Mahidol. Cô hiện là người mẫu kiêm MC.

Chatnalin Chotjirawarachat - Hoa hậu Liên lục địa 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Singapore.

Chonnikarn Supittayaporn - Hoa hậu Thái Lan 2023, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Malaysia.

Praew Kirana Yuthong - Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025 cầm biển dẫn đoàn thể thao Myanmar.

Anchilee Scott-Kemmis, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 cầm biển dẫn đoàn thể thao Indonesia.

Vanessa Nattacha Wenk - Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025 cầm biển dẫn đoàn thể thao Campuchia.