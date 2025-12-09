Tay vợt nữ gợi cảm cầm cờ cho Philippines ở SEA Games 33

Eala vừa có mùa giải đột phá, khi giành danh hiệu WTA Tour đầu tay ở Guadalajara, vào bán kết Miami Mở rộng rồi vòng hai Mỹ Mở rộng.

Cô nhờ đó kết thúc mùa giải ở vị trí số 50 thế giới, và sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Philippines ở môn quần vợt SEA Games 33.

Eala được đào tạo bài bản ở Tây Ban Nha khi 12 tuổi. Tháng trước, cô được huyền thoại Nadal trực tiếp chỉ bảo trong một buổi tập ở học viện của siêu sao người Tây Ban Nha.

Eala sẽ cùng VĐV bóng chuyền nam Bryan Bagunas (trái) cầm cờ cho đoàn Philippines trong lễ khai mạc SEA Games 33 hôm nay.

"Ngoài sự nổi tiếng, Alex và Bryan đã tạo nên những ảnh hưởng trong cộng đồng thể thao toàn cầu, và điều đó khiến họ trở thành lựa chọn tốt nhất để mang cờ hiệu tại SEA Games", Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham “Bambol” Tolentino cho hay.

Eala từng ra mắt SEA Games tại Việt Nam năm 2022, nơi cô giành 3 HC đồng ở các nội dung đơn, đồng đội và đôi nam nữ.

Một năm sau, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc, tay vợt nữ số một Đông Nam Á tiếp tục mang về hai tấm HC đồng, chỉ chịu thua ngôi sao Zheng Qinwen ở bán kết nội dung đơn nữ.

SEA Games 33 tại Thái Lan được dự báo là kỳ đại hội có môn quần vợt nữ cạnh tranh quyết liệt nhất trong nhiều năm. Các quốc gia đều dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó nhiều tay vợt nằm trong Top 200 WTA. Đối thủ lớn nhất của Eala là Janice Tjen, tay vợt số 53 thế giới người Indonesia.

Ngoài ra, cũng phải kể đến một số gương mặt khác như Priska Nugroho (số 315 thế giới) - ĐKVĐ đơn nữ SEA Games, hai tay vợt chủ nhà Mananchaya "Mai" Sawangkaew (109) và Lanlana Tararudee (167), hay tay vợt Việt kiều Savannah Lý Nguyễn, HC đồng SEA Games 32.

Ở đất nước có hơn 110 triệu dân sinh sống trên 7.641 hòn đảo lớn nhỏ, Eala như viên kim cương đẹp nhất, lấp lánh nhất mà nền quần vợt của quốc gia Đông Nam Á này sản sinh.

Cô là tay vợt Philippines đầu tiên vô địch Les Petits As, giải đấu quốc tế uy tín dành cho lứa tuổi từ 12 đến 14, và cũng là người đầu tiên của quốc đảo này đăng quang Grand Slam trẻ, ở Mỹ Mở rộng 2022. Sao mai 19 tuổi còn là tay vợt Philippines đầu tiên lọt top 100, rồi top 50 thế giới.

Ngoài tài năng xuất chúng, Eala còn sở hữu ngoại hình quyến rũ với chiều cao 1,75 m và gương mặt khả ái. Cô cũng xuất thân trong gia đình danh giá, với ông nội là cựu ủy viên Hiệp hội Bóng rổ Philippines, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines. Mẹ Eala từng giành HC đồng 100m bơi ngửa SEA Games 1985, còn cha cô là doanh nhân.

Tại quê nhà Philippines, Eala không chỉ được biết đến nhiều nhất với sự thống trị trên sân quần vợt, mà còn nổi tiếng là một ngôi sao Gen Z có ảnh hưởng.

Hiện, cô có hơn 400.000 người theo dõi trên Instagram.

Trang cá nhân là nơi Eala mang đến cho người hâm mộ cái nhìn về cuộc sống ngoài quần vợt. Cô chia sẻ mọi thứ, từ những khoảnh khắc tập luyện, những chuyến du lịch đến các thú vui khác.

Eala cũng đang dần khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang mới tại Philippines.

Cô từng xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Vogue Philippines, và chia sẻ về hành trình trở thành một tay vợt chuyên nghiệp cũng như tầm nhìn cho tương lai. Gần đây nhất, vào tháng 1/2025, cô xuất hiện trên bìa Tatler Philippines.