Mỹ nhân Việt từng 3 lần trượt hoa hậu lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân là một trong số những mỹ nhân Việt được TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Sinh năm 1991, Thúy Ngân sở hữu chiều cao 1m7 cùng gương mặt sắc sảo. Cô hoạt động song song ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành diễn viên, cô sở hữu hành trình thi nhan sắc đáng chú ý khi từng nhiều lần thử sức tại các đấu trường sắc đẹp.

Thúy Ngân đặt chân vào showbiz khi giành danh hiệu Hoa khôi Mỹ Tho 2009. Sau đó, người đẹp tiếp tục thi 3 cuộc thi khác gồm Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009, Hoa hậu Việt Nam 2010 và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Tuy nhiên cô chưa thể chạm tay đến danh hiệu cao nhất.

Kết thúc hành trình thi nhan sắc, Thúy Ngân quyết định chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn cô nàng đỏng đảnh Hân trong "Gạo nếp gạo tẻ" giúp tên tuổi của Thúy Ngân bứt phá, trở thành cái tên được nhiều người yêu mến.

Những năm qua, sự nghiệp của Thúy Ngân ngày càng khởi sắc. Nữ diễn viên đóng nhiều phim truyền hình, tham gia các gameshow, trở thành gương mặt đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo.

Ở tuổi 35, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng rạng rỡ, nhan sắc không chỉ giữ phong độ mà còn cho thấy sự thăng hạng rõ rệt so với thời điểm mới vào nghề, toát lên vẻ chín muồi và tự tin.

Về đời tư, Thúy Ngân vướng tin hẹn hò với diễn viên Võ Cảnh sau khi đóng chung một số dự án. Cuối năm 2025, người đẹp xác nhận đã chia tay. Thúy Ngân nói cả hai kết thúc mối quan hệ vì không còn đồng điệu trong cuộc sống. Họ chia tay hơn nửa năm qua nhưng thời điểm này mới công khai với khán giả.

Bước qua đổ vỡ tình cảm, Thúy Ngân lấy lại năng lượng tích cực. Cô cho biết bản thân là người cuồng công việc nên thời gian dành cho những thú vui hay các cuộc hẹn với bạn bè không nhiều, trừ lúc đi du lịch, nghỉ dưỡng.

"Hãy cứ đi, hãy cứ ở, hãy cứ làm bất cứ điều gì bạn thích. Vì ngày của hôm qua vốn dĩ không trở lại được. Tôi luôn cho phép mình sống hết mình, sống trọn vẹn với mọi niềm vui hay nỗi buồn. Vì hết mình thì sẽ không hối tiếc", Thúy Ngân chia sẻ.