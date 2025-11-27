U60 giảm 7 kg nhờ 'ăn đúng'

Càng lớn tuổi, việc giảm cân càng trở nên khó khăn do trao đổi chất có xu hướng chậm lại, khả năng vận động gặp nhiều hạn chế. Đặc biệt sau tuổi 50, mỡ cơ thể có xu hướng tích tụ dễ dàng hơn, và khối lượng cơ bắp tự nhiên bị hao hụt, khiến việc giảm cân thêm thử thách.

Chieko Tabeyasi, 58 tuổi, cho biết cũng từng trải qua vòng luẩn quẩn trong việc giảm cân như vậy. Sau tuổi 50, dù ăn ít đến đâu, cân nặng vẫn không giảm, thậm chí có lúc còn tăng. Sau này, khi giảm thành công 7 kg, nữ điều dưỡng người Nhật nhận ra do ăn quá ít lại thiếu hụt dinh dưỡng, càng khiến trao đổi chất trì trệ, khó kiểm soát cân nặng.

Chieko Tabeyasi trước và sau khi giảm 7 kg.

Kể lại hành trình giảm 7 kg trong 6 tháng, Chieko cho biết mấu chốt vấn đề không phải là ăn ít mà cần ăn đúng, ăn đủ. Cô nhấn mạnh, chế độ ăn kiêng quá mức chỉ làm giảm quá trình trao đổi chất và giảm khối lượng cơ. Do đó, cô tập trung tiêu thụ đủ các nhóm dinh dưỡng với liều lượng thích hợp nhằm nuôi dưỡng cơ thể, góp phần phục hồi các chức năng chuyển hóa cơ bản.

Tinh bột

Theo Chieko, không nên cắt bỏ tinh bột dù việc này có thể giúp bạn xuống cân nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thay vì kiêng khem, cô chọn nguồn tinh bột giàu chất xơ giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa như khoai lang, khoai mỡ, gạo lứt... và ăn với lượng nhỏ.

Chieko không cắt bỏ tinh bột mà ưu tiên nguồn carb giàu chất xơ, tiêu thụ với lượng nhỏ, vừa đủ no.

Protein

Theo thời gian, khối lượng cơ bắp có xu hướng hao hụt, kéo theo tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cũng giảm. Do đó, tiêu thụ đủ protein rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như kiểm soát cân nặng. Tiêu thụ protein chất lượng cao có thể giúp tăng cảm giác no, ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Protein có trong thực đơn của Chieko chủ yếu là các loại thịt nạc, cá biển, đậu nành, trứng, sữa...

Rau và trái cây tươi

Nhóm thực phẩm này được Chieko tiêu thụ trong mọi bữa ăn chính và dùng làm bữa ăn nhẹ trong ngày nhờ giàu chất xơ, có thể làm tăng cảm giác no, ổn định lượng đường trong máu và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất cơ thể. Những loại rau quả thường có trong thực đơn của Chieko là súp lơ, rau bina, ớt chuông, cà chua, táo, bưởi...

Chieko ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, hấp để hạn chế độn thêm calo cho món ăn, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Ngoài chú trọng đến dinh dưỡng, Chieko cũng chọn cách chế biến sao cho hạn chế độn calo cho món ăn. Cô chủ yếu hấp, luộc hoặc áp chảo, đồng thời nêm nếm nhạt, ít gia vị. Trong ngày, nữ điều dưỡng uống đủ nước, không sa đà vào các món ăn vặt và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Chieko thừa nhận việc cải thiện cân nặng của cô dù chậm nhưng ổn định về lâu dài và không gây tăng cân trở lại. Hai tháng đầu bắt đầu thói quen ăn uống mới, cơ thể cô không có nhiều thay đổi. Từ tháng thứ 3, cô dần thấy tiêu hóa dễ dàng hơn, mỡ bụng giảm đi trông thấy, cơ thể bớt uể oải, tràn đầy năng lượng.