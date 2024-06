Chế độ ăn giúp giảm gần 7 kg trong một tuần

Theo Eat This, Not That, chế độ ăn kiêng General Motors (GM) có thể giúp giảm 15 pound tương đương 6,8 kg trong một tuần. Kế hoạch ăn uống này nhấn mạnh việc tiêu thụ nhiều rau, trái cây và giữ đủ nước. Vào ngày đầu tiên, bạn chỉ được ăn trái cây, trừ chuối. Ngày thứ hai, chỉ ăn các món rau bao gồm rau sống và chín. Ngày thứ ba kết hợp trái cây và rau, trừ chuối và khoai tây. Ngày thứ tư yêu cầu tiêu thụ sữa và chuối. Đến ngày thứ 5, bạn được phép ăn một lượng hạn chế thịt nạc, như thịt gà hoặc cá và cà chua. Ngày thứ 6 bao gồm khẩu phần hạn chế thịt nạc và rau không giới hạn (trừ khoai tây). Ngày thứ 7 kết thúc với trái cây, rau, gạo lứt và nước ép trái cây.

Rau và trái cây là thành phần chính trong 4 ngày đầu tiên của chế độ ăn GM.

Bằng cách này, bạn có thể giảm được mức cân lớn trong thời gian ngắn nhờ hạn chế lượng lớn calo nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, chế độ ăn này cũng gây ra nhiều tranh cãi do không đủ cơ sở khoa học cũng như trọng lượng giảm được chủ yếu là do lượng nước và glycogen hao hụt. Cân nặng có thể nhanh chóng trở lại như khi chưa giảm sau khi bạn trở về với thói quen ăn uống bình thường.

Chuyên gia dinh dưỡng Destini Moody nói rằng: "Trong 10 năm thực hành và nghiên cứu về dinh dưỡng, tôi không thể rút ra được bất kỳ cơ sở lý luận có ý nghĩa nào từ cấu trúc chế độ ăn kiêng này. Có vẻ như ai đó đã ngẫu nhiên tạo ra tất cả những điều này và đăng nó lên Internet".

Destiny cũng cảnh báo đây không phải phương pháp giảm cân lý tưởng cho sức khỏe cũng như không nên áp dụng lâu dài, có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, cản trở trao đổi chất và kéo theo nhiều hệ lụy. "Việc loại bỏ các nhóm thực phẩm và ăn một lượng calo thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi của bạn sẽ giúp giảm cân, nhưng phần lớn trọng lượng hao hụt này là do nước và khối lượng cơ bắp, điều đó không lành mạnh và không phải cách giảm cân bền vững. Hơn nữa, bạn có khả năng tăng cân khi trở lại thói quen ăn uống bình thường", chuyên gia nhận định.

Việc loại bỏ các nhóm dinh dưỡng, chỉ ăn trái cây hoặc chỉ ăn rau có thể giúp bạn xuống cân nhanh chóng nhưng chủ yếu là hao hụt nước và cơ bắp chứ không đem lại hiệu quả giảm mỡ về lâu dài.

Thay vì kiêng khem, cắt giảm lượng calo lớn trong thời gian ngắn để nhanh chóng giảm cân, chuyên gia khuyến nghị nên áp dụng các phương pháp bền vững hơn thông qua thâm hụt calo vừa phải, kết hợp với việc vận động, ngủ nghỉ điều độ, kiểm soát căng thẳng.

