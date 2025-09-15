4 việc làm hàng ngày giúp sao Đài Loan U60 giảm 10 kg

Cận kề tuổi lão niên, diễn viên Lily Tien tiết lộ cô được nhiều người hỏi có lo lắng về ngoại hình và tuổi tác không. Cô thường trả lời bản thân không lo lắng: "Mỗi độ tuổi đều có một trạng thái riêng, và tôi không cần bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác". Cô tin việc duy trì sức khỏe quan trọng hơn việc chỉ theo đuổi vóc dáng thon gọn.

Tuy nhiên, trong một lần cúi người buộc dây giày, cô cảm nhận rõ mỡ bụng đang cản trở hoạt động của mình. Cùng thời điểm này, Lily nhận vai diễn mới và được đạo diễn yêu cầu "thon gọn hơn một chút" nên cô quyết định tút tát lại vóc dáng bằng cách kiểm soát ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn. Sau ba tháng, Lily giảm thành công 10 kg và chia sẻ 4 thay đổi nhỏ trong lối sống đã giúp cô đạt được kết quả này thông qua mạng xã hội Xiaohongshu.

Diễn viên Lily Tien khoe sắc vóc thon gọn rõ rệt sau ba tháng. Cô cũng được khán giả, đồng nghiệp khen trẻ trung hơn sau khi giảm cân.

1. Uống dầu olive khi bụng rỗng

Diễn viên U60 có thói quen bắt đầu ngày mới với một thìa dầu olive tiếp đó đến một cốc nước ấm. Dầu olive rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp bôi trơn ruột, duy trì sức khỏe tim mạch và làm sáng da. Thói quen này cũng được cho là đem lại tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, nhờ đó kiểm soát liều lượng thực phẩm nạp vào cơ thể hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mặc dù dầu olive tốt cho sức khỏe, cần kiểm soát lượng tiêu thụ để tránh nạp quá nhiều calo.

Dầu olive rất giàu axit béo không bão hòa nên có thể làm giảm mức độ chất béo trung tính có hại cho cơ thể. Thói quen này còn có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu và ức chế tình trạng viêm nhiễm.

2. Chạy bộ chậm

Sau khi uống dầu olive và nước ấm, Lily dành 30 phút mỗi sáng để chạy với tốc độ chậm hoặc đi bộ nhanh. Bài tập này đặc biệt phù hợp với những người không thường xuyên tập luyện và ở lứa tuổi trung niên trở lên. Thói quen vận động buổi sáng giúp đánh thức cơ thể, cải thiện tâm trạng, tăng cường sự tập trung cho cả ngày và hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm cũng hỗ trợ sản xuất vitamin D - có tác dụng kiểm soát cân nặng bằng cách điều chỉnh hormone và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ.

3. Tiêu thụ thực phẩm nguyên mẫu

Về chế độ ăn uống, Lily nhấn mạnh "hạn chế một số loại thực phẩm quan trọng hơn cả việc tập thể dục". Bữa sáng phổ biến của cô thường là món salad tự làm gồm rau diếp, các loại hạt, protein từ trứng, quả việt quất, trộn với dầu olive và giấm vang đỏ.

Diễn viên người Đài Loan ưu tiên tiêu thụ thực phẩm ở dạng tươi mới, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều dầu mỡ, gia vị.

Bữa trưa của nữ diễn viên tránh thực phẩm chế biến sẵn, ăn đầy đủ các nhóm dinh dưỡng với liều lượng vừa đủ no. Bữa tối Lily thường không ăn nhiều, chủ yếu ăn các món canh, rau, ít calo, dễ tiêu, nhẹ bụng và ăn sớm. Cô tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì trong vòng ba tiếng trước khi đi ngủ để tránh tích tụ calo dư thừa, tăng nguy cơ tích mỡ bụng. "Đi ngủ khi bụng hơi đói là khởi đầu của vẻ đẹp", Lily chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

4. Uống đủ nước

Nữ diễn viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước mỗi ngày, giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, hạn chế thèm ăn đồng thời giữ ẩm cho da. Đối với hầu hết người trưởng thành, lượng nước khuyến nghị hàng ngày là khoảng 2 lít nước.

Lily nhắn nhủ thêm với những người theo dõi rằng phương pháp giảm cân này được điều chỉnh để phù hợp với lối sống, công việc của cô nên không có nghĩa sẽ phù hợp với tất cả mọi người, do đó cần chọn lọc và lắng nghe cơ thể khi áp dụng bất cứ cách giảm cân nào. Nữ diễn viên nói điều quan trọng nhất là tìm ra cách phù hợp và duy trì nó như một thói quen, cảm thấy thoải mái về cả thể chất lẫn tâm trí. Bằng cách này, bạn cũng sẽ dễ dàng kiểm soát cân nặng về lâu dài, tránh việc tăng cân trở lại.

Ở tuổi lão niên, Lily Tien trông trẻ trung hơn tuổi nhờ mái tóc ngắn cá tính cũng gương mặt ít dấu hiệu tuổi tác, gu ăn mặc năng động.

Lily Tien sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ người Đài Loan. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Everlasting Longing, Fabulous Boys, Dancing Ninja,... Trong sự nghiệp, cô từng được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Chuông vàng năm 2002.