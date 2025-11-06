Triệu phú Mỹ chỉ cách uống cà phê tối ưu hiệu quả 'chống già'

Bryan Johnson, 48 tuổi - người tự nhận có tuổi sinh học trẻ hơn thực tế hơn 10 năm - từng không uống cà phê nhiều năm để duy trì tâm trạng ổn định, bảo toàn chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây từ Đại học Tulane ở Louisiana đã làm thay đổi quan điểm của người đàn ông chi 2 triệu mỗi năm để trẻ hóa tuổi sinh học này.

Bryan Johnson, sinh năm 1977, là doanh nhân người Mỹ, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà văn và tác giả. Vài năm gần đây, Bryan nổi tiếng với dự án trẻ hóa cơ thể, đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại cùng một đội ngũ khoảng 30 bác sĩ để theo dõi các chức năng cơ thể và tìm cách đảo ngược quá trình lão hóa.

Bryan nói nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 31% so với những người không uống cà phê. Ông cũng lưu ý rằng điều quan trọng để tối ưu tác dụng của cà phê cho sức khỏe nằm ở thời điểm tiêu thụ.

Chuyên gia người Mỹ cảnh báo rằng nếu uống cà phê vào buổi chiều để giữ tỉnh táo, bạn có thể không còn nhận được những lợi ích về sức khỏe, tuổi thọ từ thức uống này. "Caffeine có thời gian bán hủy trong cơ thể là 5 - 6 giờ. Điều đó có nghĩa uống một tách cà phê vào lúc 15h nhưng đến 21h cơ thể bạn vẫn còn cả nửa tách cà phê trong người. Chất caffeine còn sót lại trong cơ thể có thể phá hỏng giấc ngủ của bạn. Và nếu tôi chưa nói điều này đủ nhiều, thì giấc ngủ là điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tổng thể", Bryan giải thích.

Ngược lại, Bryan cho biết nếu uống cà phê vào buổi sáng, cơ thể có đủ thời gian phân hủy caffeine, không làm gián đoạn giấc ngủ đồng thời có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và hỗ trợ tuổi thọ.

Bryan nói việc uống cà phê vào buổi sáng giúp cơ thể có đủ thời gian phân huỷ caffeine, hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ông cũng chỉ ra rằng caffeine và polyphenol trong cà phê có thể làm giảm viêm, bảo vệ tế bào, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và cải thiện chức năng mạch máu cũng như lưu lượng máu.

Polyphenol là hợp chất tự nhiên trong thực vật, hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp chống lại tổn thương tế bào. Cà phê chứa hơn 100 loại polyphenol. Những chất này có thể kích hoạt quá trình tự thực của cơ thể nhằm làm sạch các tế bào bị hư hỏng hoặc lão hóa.

"Vì vậy, nếu bạn muốn tận dụng những lợi ích tiềm tàng của cà phê đối với tuổi thọ, hãy tập trung vào những thời điểm đầu ngày, tránh uống cà phê vào cuối buổi chiều và bỏ qua các loại đồ uống chứa đường. Khi bạn sử dụng caffeine đúng cách, nó cũng có thể được dùng như một liệu pháp kéo dài tuổi thọ", Bryan nhấn mạnh.