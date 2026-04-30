Thức uống 'cấm kỵ' trong thực đơn hàng ngày của C. Ronaldo

Đầu bếp nổi tiếng người Italy Giorgio Barone - được thuê phục vụ riêng cho Ronaldo trong giai đoạn Cristiano Ronaldo thi đấu cho Juventus - cho biết chế độ dinh dưỡng của tiền đạo người Bồ Đào Nha không có sữa.

Mới đây, Giorgio Barone nói với Covers rằng quyết định không uống sữa xuất phát từ quan điểm cá nhân của Ronaldo về tự nhiên. "Con người là loài duy nhất uống sữa của động vật khác và tiếp tục uống khi trưởng thành. Không có loài động vật nào khác uống sữa sau ba tháng tuổi, động vật không uống sữa của động vật khác. Điều đó không tồn tại trong tự nhiên", ông chia sẻ quan niệm của tiền đạo người Bồ Đào Nha, cho rằng việc tiêu thụ sữa sau thời kỳ sơ sinh là "không bình thường".

Cuối năm 2025, C. Ronaldo từng 'gây sốt' với bức ảnh khỏe thể hình săn chắc ở tuổi tứ tuần, đạt hơn 22 triệu lượt thích.

Ngoài việc không uống sữa động vật, C. Ronaldo nổi tiếng với việc tập luyện 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày và ăn 6 bữa nhỏ giàu protein, đồng thời sử dụng phòng xông hơi, tắm nước đá để phục hồi thể lực. Chỉ số mỡ cơ thể của Ronaldo vào khoảng 7%, thấp hơn mức phổ biến 8-12% ở các cầu thủ Ngoại hạng Anh. Thực đơn hàng ngày của tiền đạo người Bồ Đào Nha ưu tiên thực phẩm ít chất béo và giàu dinh dưỡng như cá tươi, thịt gà, bơ, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây.

Bữa sáng thường gồm bơ, trứng và cà phê không đường. Sang bữa trưa, Ronaldo dùng thịt gà hoặc cá kèm rau. Buổi tối, anh ăn nhẹ với thịt hoặc cá và rau củ, hạn chế tối đa tinh bột từ bột mì như bánh mì hay mì ống. Ronaldo cũng tránh đồ uống có ga. Tại EURO 2020, siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý khi gạt chai Coca-Cola trong buổi họp báo, khuyến khích mọi người uống nước lọc.

Barone nhận xét chế độ ăn của Ronaldo "cân bằng và "luôn luôn là những món lành mạnh", nhấn mạnh yếu tố kỷ luật là chìa khóa giúp cầu thủ duy trì phong độ ở tuổi ngoài 40.

C. Ronaldo hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Hợp đồng cùng Al-Nassr mang lại tổng thu nhập khoảng 200 triệu Euro mỗi năm, bao gồm cả lương cơ bản và các khoản thương mại. Không chỉ là một cầu thủ, C. Ronaldo còn là doanh nhân thành công. Anh có thương hiệu CR7 trải rộng từ thời trang, nước hoa, nội y đến chuỗi khách sạn Pestana CR7 và hệ thống phòng gym.

Bên cạnh đó, anh đầu tư vào bất động sản tại Lisbon, Madrid, New York, Cascais và Dubai, cùng một số dự án công nghệ và startup. Tháng 7/2025, tổng giá trị tài sản của C. Ronaldo được ước tính từ 600-800 triệu USD, và theo Forbes, tổng thu nhập sự nghiệp của anh đã vượt mốc một tỷ USD, một cột mốc hiếm hoi trong giới thể thao, cuối năm 2025.

C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez.

Sau gần một thập kỷ gắn bó và có hai con chung, danh thủ 40 tuổi cùng người mẫu kém 9 tuổi - Georgina Rodríguez - thông báo đính hôn hôm 11/8/2025. Cặp sao từng trải qua nỗi đau khi bé trai Angel mất ngay sau khi chào đời vào năm 2022. C.Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.