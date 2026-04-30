7 thí sinh bỏ thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan

Theo trang Pageant Dispatch, 7 thí sinh đã đồng loạt bỏ thi Miss World Thailand - Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026. Sự việc các thí sinh cùng rút lui đã làm dấy lên vấn đề vốn đã được thảo luận sôi nổi gần đây đó là sự thiếu hụt về cơ sở vật chất từ phía ban tổ chức là công ty TPN Global.

Theo các thông tin, những nhu cầu cơ bản của các thí sinh trong giai đoạn tập trung như địa điểm lưu trú, chuyên gia trang điểm và hỗ trợ trang phục đều không được ban tổ chức cung cấp.

Bà Pui - Chủ tịch TPN Global và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc các thí sinh phải tự chi trả và lo liệu mọi thứ suốt quá trình thi. Tình trạng này được coi là gánh nặng lớn, đặc biệt đối với các thí sinh đến từ tỉnh xa, những người không có ê-kíp riêng hỗ trợ.

TPN Global từng tuyên bố rằng việc không có ê-kíp riêng không phải là rào cản đối với các thí sinh. Thực tế cho thấy nhiều thí sinh gặp khó khăn và không thể xoay xở.

Tình trạng tại Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026 trái ngược với các kỳ tổ chức trước đây. Ở các mùa giải trước đó, điều kiện về nơi ăn ở trong lúc thí sinh tập trung luôn được đảm bảo. Mọi nhu cầu của thí sinh về việc hỗ trợ trang phục đến trang điểm đều được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo.

Hơn nữa, các điều khoản hợp đồng trong giai đoạn này cũng được thực thi nghiêm ngặt, vì vậy việc thí sinh rút lui là hiếm hoi.

Miss World Thailand - Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026 do bà Pui và công ty TPN Global tổ chức. Mới đây, bà Pui đã thông báo về việc hủy bỏ vòng casting trực tiếp với lý do tiết kiệm chi phí đi lại cho thí sinh.

Tuy nhiên, sự việc này gây tranh cãi vì dù tiết kiệm được chi phí đi lại, nhưng việc ban tổ chức không cung cấp chỗ ở cho thí sinh trong giai đoạn tập trung khiến họ vẫn phải tự di chuyển, đi lại mỗi ngày, dẫn đến chi phí phát sinh còn cao hơn.

"Bà Pui đang thiếu hụt tài chính mà còn ham tổ chức nhiều cuộc thi. Sao một năm không tập trung một cuộc thi thôi", "Tập trung cho gà để tăng độ nhận diện thương hiệu. Việc đầu tư như vậy mới kéo được nhiều thí sinh mạnh tham gia", "Opal thắng giải Hoa hậu Thế giới nhưng cũng không cứu được dì Pui"... khán giả bình luận.

TPN Global được biết đến là công ty tổ chức cuộc thi sắc đẹp có tiếng tại Thái Lan. TPN Global nắm bản quyền cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện công ty này nắm bản quyền cử thí sinh tham gia Miss World, Miss Global.

Năm 2025, TPN Global cử Opal Suchata tham dự Hoa hậu Thế giới và đăng quang ngôi vị cao nhất. Opal Suchata làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên giành ngôi Miss World. Chiến thắng của cô cũng góp phần củng cố danh tiếng của TPN Global.

Tuy nhiên, với việc 7 thí sinh cùng bỏ thi Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026, khán giả đang đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp cũng như tiềm lực tài chính của TPN trong bối cảnh các sân chơi hoa hậu đang dần bão hòa ở Thái Lan.

Người chiến thắng Hoa Hậu Thế giới Thái Lan 2026 trở thành người kế nhiệm của Opal Suchata đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 8.