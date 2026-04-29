Hailey Bieber giữ vóc dáng săn chắc nhờ pilates và ăn uống cân bằng

Với vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và đôi chân dài nổi bật, Hailey Bieber luôn được xem là hình mẫu khỏe khoắn, quyến rũ của Hollywood. Không theo đuổi chế độ ăn kiêng hà khắc hay tập luyện quá sức, người mẫu sinh năm 1996 lựa chọn lối sống cân bằng, tập trung vào việc duy trì cơ thể khỏe mạnh lâu dài. Ảnh: Instagram haileybieber

Pilates là bộ môn 'ruột'

Hailey nhiều lần cho biết pilates là phương pháp tập luyện giúp cô giữ vóc dáng tốt nhất. Từng có nhiều năm học ballet trước khi bị chấn thương chân, cô yêu thích pilates vì các động tác kéo giãn và tăng sức mạnh cơ lõi khá giống với múa.

Hailey thường tập reformer pilates hoặc hot pilates - hình thức tập trong phòng nhiệt độ cao. Theo cô, môi trường nóng giúp cơ bắp linh hoạt hơn, dễ kéo giãn hơn và cơ thể "đổ mồ hôi đúng nghĩa". Cô từng nói với Vogue Australia rằng mình đã tập hot pilates suốt nhiều năm và cảm thấy "nghiện" bộ môn này vì nó vừa giúp cơ thể săn chắc vừa tốt cho làn da.

Người đẹp cũng cho biết pilates giúp cô xây dựng vóc dáng thon dài thay vì tăng cơ quá nhiều. Sau khi sinh con đầu lòng, Hailey vẫn quay trở lại với pilates đều đặn vài buổi mỗi tuần như cách lấy lại cảm giác khỏe mạnh và dẻo dai.

Kết hợp boxing, cardio và tập tạ nhẹ

Bên cạnh pilates, Hailey còn kết hợp boxing, cardio, hot yoga và các bài tập với tạ nhẹ để tăng sức bền. Boxing là bộ môn cô yêu thích nhất khi cần đốt calo nhanh hoặc giải tỏa căng thẳng.

Hailey thường tham gia các lớp boxing cường độ cao ở Hollywood. Theo cô, boxing giúp săn chắc cánh tay, cải thiện tim mạch và khiến tinh thần tỉnh táo hơn. Cô cũng tập gym khoảng vài buổi mỗi tuần với các bài tập chân, cơ bụng, lưng dưới và giữ thăng bằng.

Một số động tác cô thường thực hiện gồm lunge, deadlift một chân, bài tập thăng bằng và bài tập trọng lượng cơ thể. Đây đều là các bài tập giúp cơ thể săn chắc mà không làm cơ bắp quá to.

Vóc dáng của bà xã Justin Bieber. Ảnh: Instagram haileybierber

Không ăn kiêng cực đoan

Khác với nhiều người mẫu nổi tiếng, Hailey không áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cô từng thử ăn hoàn toàn thực vật trong hai tháng nhưng nhận ra cơ thể mình phù hợp hơn với chế độ ăn cân bằng, có cả cá, thịt, rau xanh và tinh bột tốt.

Hailey cho biết hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, đường tinh luyện và gluten trong những giai đoạn cần giữ dáng. Thay vào đó, cô ưu tiên cá, rau xanh, đậu lăng, protein nạc và thực phẩm tự nấu tại nhà. Người đẹp vẫn ăn thịt nhưng với lượng vừa phải, đồng thời bổ sung nhiều cá hơn vì cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và có nhiều năng lượng hơn.

Một trong những món quen thuộc của Hailey là smoothie dâu tây giàu protein, gồm dâu, sữa hạnh nhân, chuối đông lạnh và bột protein vani. Cô ưu tiên những món ăn vừa ngon miệng vừa giúp no lâu, thay vì nhịn ăn hoặc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột.

Uống nhiều nước và ngủ đủ giấc

Hailey tin rằng vẻ ngoài khỏe mạnh không chỉ đến từ việc tập luyện mà còn từ giấc ngủ và thói quen chăm sóc cơ thể. Cô uống rất nhiều nước mỗi ngày, thường xuyên dùng trà, súp hoặc nước ép để bổ sung chất lỏng. Theo cô, cơ thể đủ nước giúp da sáng hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Người mẫu cũng ưu tiên ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm. Cô cho rằng chỉ cần thiếu ngủ vài ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, cơ thể thiếu năng lượng và tinh thần kém tích cực hơn.

Đặt sức khỏe tinh thần lên trước

Một trong những điều khiến bí quyết giữ dáng của Hailey trở nên khác biệt là không còn quá ám ảnh với việc phải thật gầy. Sau khi sinh con, Hailey từng trải qua cảm giác áp lực vì cơ thể thay đổi, hông rộng hơn và vòng một lớn hơn. Tuy nhiên, cô dần học cách chấp nhận sự thay đổi này và tập trung vào việc cơ thể khỏe mạnh thay vì chỉ nhìn vào cân nặng.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Hailey nói cô phải tự nhắc bản thân mỗi ngày rằng mình cần cho cơ thể thời gian phục hồi, đồng thời học cách đối xử nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Thay vì chạy theo hình mẫu mình hạc xương mai, Hailey ưu tiên cảm giác khỏe mạnh, linh hoạt, có sức bền và tự tin với cơ thể. Ảnh: GQ

Hailey Bieber tên đầy đủ là Hailey Rhode Bieber, sinh ngày 22/11/1996 tại Tucson. Cô là người mẫu, doanh nhân và gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang lớn như Versace, Saint Laurent và Tommy Hilfiger. Hailey kết hôn với Justin Bieber năm 2018 và hiện là nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc da Rhode. Những năm gần đây, cô được xem là biểu tượng của phong cách sống "clean girl" với hình ảnh khỏe khoắn, tối giản và hiện đại.