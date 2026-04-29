2 thói quen giúp mỹ nhân 'Đường Bá Hổ điểm Thu Hương' trẻ đẹp ở tuổi 54

Trong một chương trình truyền hình gần đây, diễn viên tiết lộ bức ảnh mặc bikini chụp ở độ tuổi ngoài 50. Nhiều khách mời tại trường quay đã lầm tưởng đó là ảnh chụp thời cô 30 tuổi. Khi biết tuổi thật, cả trường quay đều thốt lên kinh ngạc: "Không thể tin nổi". Vòng bụng phẳng lỳ cùng cơ bụng 1-1 hiện rõ khiến ai nấy đều tò mò cách cô giữ gìn sắc vóc.

Sắc vóc tuổi ngũ tuần của Ôn Thúy Bình.

1. Vận động là chìa khóa

Ôn Thúy Bình cho biết đã hình thành thói quen tập thể dục từ năm 20 tuổi. Đến nay, cô vẫn duy trì tập luyện khoảng 3 lần một tuần với nhiều bộ môn để cơ thể luôn được vận động. Vào mùa đông, nữ diễn viên thường cùng con gái đi trượt tuyết, vừa khám phá thiên nhiên vừa là cách để cơ thể vận động nhiều hơn.

Cô cũng nói, ngay từ khi còn trẻ đã có ý thức tăng cường tập luyện vùng bụng, vì vậy dù thỉnh thoảng có giảm cường độ tập, nhóm cơ lõi vẫn có nền tảng nhất định và không dễ bị chảy xệ.

Nữ diễn viên tập nhiều bộ môn, từ gym đến golf, để giữ gìn sức khỏe và duy trì sự năng động cho cơ thể.

2. Tinh thần quan trọng hơn vẻ ngoài

Bên cạnh việc quản lý vóc dáng, cô đặc biệt nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của tâm lý, sức khỏe tinh thần đối với ngoại hình. Ôn Thúy Bình tin rằng một người trông có trẻ trung hay không phần lớn đến từ trạng thái nội tâm. Cô nói, những năm gần đây đang học thêm về AI (trí tuệ nhân tạo), vẽ màu nước và sơn dầu, liên tục tiếp xúc với những điều mới mẻ.

Cô tiết lộ tác phẩm sơn dầu đầu tay mất khoảng 4 tháng để hoàn thành, có những lúc cô vẽ liên tục từ 10 đến 12 tiếng. Đối với cô, hội họa không chỉ là sở thích mà còn là cách để rèn luyện sự tập trung, xoa dịu tâm hồn, từ đó duy trì được một tâm trạng ổn định và vui vẻ.

Ôn Thúy Bình từng có chuyến du lịch Hà Nội hồi đầu năm 2025.

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1989, từng đoạt á hậu một cuộc thi nhan sắc ở Đài Loan, sau đó được chọn thi Miss Universe. Ôn Thúy Bình đóng khoảng 30 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có vai Đông Hương ở Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (1993), hợp tác Châu Tinh Trì, Củng Lợi. Cô còn góp mặt trong Fuyajo(Bất dạ thành), Hắc hồ điệp, Bao Thanh Thiên 1994.