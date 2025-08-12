Sắc vóc ngày càng nóng bỏng của vị hôn thê C. Ronaldo

C. Ronaldo và Georgina Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 sau lần gặp gỡ định mệnh tại cửa hàng Gucci - nơi cô làm việc khi ấy. Hai người xuất hiện lần đầu tiên cùng nhau tại Giải thưởng bóng đá xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Football Awards) ở Zurich vào tháng 1/2017, trước khi lên Instagram vào tháng 5 năm đó.

*Ảnh chụp năm 2017

Georgina sinh năm 1994, là người Argentina gốc Tây Ban Nha. Cô có gương mặt sắc nét với đôi mắt nâu cuốn hút, sống mũi cao, môi đầy đặn gợi cảm. Làn da nâu cùng vóc dáng đẫy đà, khỏe khoắn giúp hôn thê siêu sao bóng đá nổi bật ở mọi khung hình.

*Ảnh chụp năm 2017

Georgina có thói quen tập luyện từ chục năm qua. Cô tập nhiều bộ môn từ gym đến ballet, khiêu vũ cùng các hoạt động thể thao ngoài trời như đạp xe, bơi lội.

*Georgina trên trang bìa tạp chí Women's Health 7- 8/2018

Cuối năm 2017, Georgina và C. Ronaldo đón con gái đầu lòng - bé Alana. 5 năm sau, họ có thêm bé Bella. Sau khi sinh nở, hôn thê CR7 cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng. Cô tranh thủ tập luyện các động tác đơn giản trong lúc chơi cùng con như squat nhằm duy trì vòng ba nở nang. Ngoài ra, người đẹp 9X còn tập ballet, cải thiện độ linh hoạt của cơ thể.

*Ảnh chụp năm 2018

Theo thời gian, vóc dáng Georgina ngày càng chuẩn phom dáng đồng hồ cát với vòng eo thon, hông nở và đôi chân dài săn chắc.

*Ảnh chụp năm 2019

Từ khi hẹn hò C. Ronaldo, Georgina được cho là đã trải qua ít nhất 11 lần chỉnh sửa thẩm mỹ. Cô từng chỉnh sửa mũi vào năm 2016 và 2019. Người đẹp Argentina đeo niềng răng trong suốt năm 2016, thực hiện thủ thuật nâng cơ hàm, chỉnh sửa xương gò má… nhờ đó gương mặt thêm thon gọn, sắc nét.

*Ảnh chụp năm 2020

Nàng WAGs nổi tiếng bậc nhất làng thể thao thế giới cũng có làn da mịn màng, không tỳ vết. Bác sĩ sĩ Gomez Villar và Maria Verdoy - những người từng giúp Georgina thăng hạng nhan sắc - tiết lộ cô nhờ đến liệu pháp xóa nếp nhăn, cải thiện quầng thâm mắt và áp dụng liệu trình làm đẹp da với vitamin.

*Ảnh chụp năm 2022

Những năm gần đây, Georgina thường được so sánh với tỷ phú Kim, khi vóc dáng lẫn phong cách thời trang ngày càng có phần tương đồng với người đứng đầu đế chế Kardashian. Georgina cũng ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với gần 70 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô được nhiều thương hiệu săn đón, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, có những chuyến du lịch xa hoa.

*Ảnh chụp năm 2024

Georgina hiện có khối tài sản khoảng 20 triệu USD. Ngoài thu nhập khủng từ phim tài liệu 'I Am Georgina', bà mẹ hai con kiếm bộn từ việc đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ trên Instagram, với mỗi bài đăng, người đẹp có thể "bỏ túi" tới 100.000 USD. Cô còn cùng siêu sao Bồ Đào Nha điều hành công việc kinh doanh trung tâm cấy tóc với doanh thu khoảng 10,5 triệu USD hàng năm.

Sau gần một thập kỷ gắn bó và có hai con chung, danh thủ 40 tuổi và người mẫu kém 9 tuổi thông báo đính hôn hôm 11/8. Georgina Rodríguez chia sẻ tin vui kèm bức ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ và chú thích: 'Em đồng ý. Ở kiếp này và mọi kiếp sau'.

Cặp sao từng trải qua nỗi đau lớn khi bé trai song sinh với Bella, bé Ángel, mất ngay sau khi chào đời vào năm 2022. C.Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.