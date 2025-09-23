Thói quen không tốn đồng nào giúp Lệ Quyên giữ da căng mịn ở tuổi 44

Ở tuổi tứ tuần, Lệ Quyên nhiều lần tự hào khoe làn da căng mướt và xem đây là một trong những thứ quan trọng "cần giữ gìn sau giọng hát". Giọng ca Giấc mơ có thật quan niệm cách để duy trì làn da khỏe đẹp, hiệu quả hơn mọi phương pháp thẩm mỹ là giấc ngủ. Cô thường cố ngủ đủ 9 tiếng mỗi ngày, chú trọng đến chất lượng giấc ngủ để làn da có điều kiện lý tưởng tái tạo, phục hồi, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế xuất hiện dấu hiệu tuổi tác.

Lệ Quyên khoe da mộc khi mới ngủ dậy. Ca sĩ cho biết ngoài các bước chăm sóc da hàng ngày tại nhà, cô chưa dùng bất kỳ phương pháp thẩm mỹ trẻ hóa nào.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng giúp đẹp da, làm chậm lão hóa vì tạo điều kiện cho cơ thể sản xuất melatonin - một chất chống oxy hóa mạnh, cùng hormone tăng trưởng để tái tạo collagen, hỗ trợ da săn chắc. Đặc biệt, khung giờ từ 2 đến 4 giờ sáng là thời điểm quá trình tái tạo tế bào da đạt đỉnh điểm, gấp ba lần so với ban ngày.

Thiếu ngủ, chất lượng giấc ngủ kém hoặc thường xuyên thức khuya, ngủ muộn có thể làm suy yếu khả năng phục hồi và tái tạo da, đẩy nhanh tốc độ lão hóa, khiến bạn trông già trước tuổi. Để làn da khỏe mạnh, nên ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, ngủ đúng giờ, ưu tiên tư thế nằm ngửa khi ngủ và tạo môi trường ngủ thư giãn, tránh xa thiết bị điện tử, ánh sáng xanh.

Cùng với việc chú trọng ngủ nghỉ điều độ, thói quen để mặt mộc, hạn chế trang điểm khi không cần thiết cũng góp phần giúp "Nữ hoàng phòng trà" giữ gìn làn da khỏe đẹp. Lệ Quyên rất chăm đắp mặt nạ. Cô nhiều lần khoe sở thích đắp mặt nạ vàng cùng các loại mặt nạ thải độc, dưỡng ẩm... góp phần củng cố làn da thêm khỏe đẹp, làm chậm lão hóa.

Sắc vóc trẻ trung, thon gọn của Lệ Quyên ở tuổi tứ tuần.

Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ đều là những nghệ sĩ hát chèo. Cô nổi lên năm 2004 với album Giấc mơ có thật. Sự nghiệp của cô đạt những bước tiến lớn sau khi kết hôn với doanh nhân Đức Huy - ông chủ một phòng trà có tiếng tại TP HCM. Ca sĩ đặc biệt thành công với dòng nhạc xưa, Bolero. Cô công khai yêu người mẫu kiêm diễn viên Lâm Bảo Châu sau khi ly hôn với doanh nhân Đức Huy năm 2019.