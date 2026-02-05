'Áo dài' mở khuy lộ nội y gây bàn tán

Thiết kế có kiểu dáng giống áo dài cách tân, mở khuy ngực, đang là xu hướng được nhiều local brand lăng xê. Tuy nhiên thời gian qua, kiểu trang phục này gây tranh luận trên mạng xã hội.

Diễn viên Uyển Ân hưởng ứng mốt áo mở bung khuy xuống phố chụp ảnh Tết hôm 3/2.

Hồi tháng 12/2025, một local brand ở TP HCM cho ra mắt mẫu áo dài chất liệu tơ óng với phần ngực xẻ sâu, để lộ nội y ren phía trong. Thiết kế được một hot TikToker lăng xê, bán chạy trên nhiều phiên livestream cho đến khi nhiều khán giả lên tiếng thắc mắc về kiểu dáng quá gợi cảm của trang phục. Trước làn sóng chỉ trích tăng cao, thương hiệu lên tiếng xin lỗi, cho rằng chưa cẩn trọng trong việc gọi tên "áo dài" cho một mẫu áo phá cách lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống.

Cùng thời điểm, một local brand khác cũng giới thiệu mẫu áo mở bung cúc ngực, lấp ló nội y ren phía trong, phối cùng quần ren. Thương hiệu gắn mác "áo dài" cho trang phục, còn cho rằng thiết kế "áo dài phú bà" này sẽ hot nhất mùa Tết năm nay, làm dấy lên bàn tán trái chiều.

Nhiều thiết kế 'áo dài' phối ren được các local brand ra mắt thời gian qua.

Trên TikTok, Threads hay Facebook, chủ đề "áo dài xẻ ngực phối ren" được chú ý, với những video hàng triệu lượt xem và các topic hàng trăm người thảo luận. Đa số cho rằng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm của các mẫu áo này đang trở nên mong manh, khi nhiều thương hiệu gắn mác "áo dài" cho những thiết kế cách tân.

"Nhìn không khác gì mặc váy ngủ ren bên trong rồi khoác vội tà áo dài vào"; "Chưa bàn đến xấu đẹp, điều tranh cãi nhất là họ gọi đây là áo dài. Nếu thương hiệu gọi là váy cách tân cho Tết chắc không ầm ĩ đến vậy"; "Áo dài truyền thống vốn đã thể hiện được nét đẹp kiêu sa, nữ tính của người phụ nữ Việt Nam rồi. Có sáng tạo thì cũng nên có giới hạn"; "Không phải cứ gọi áo dài cách tân thì muốn cắt xẻ thế nào cũng được, bạn bè quốc tế nhìn vào sẽ đánh giá sao"; "Tôi không hiểu sao nhiều bạn cứ phải mặc áo dài hở chỗ này chỗ kia, trong khi áo dài truyền thống chít eo là đã có nét quyến rũ rất riêng rồi"..., một số tài khoản bình luận.

NTK Vũ Việt Hà cho rằng, mọi sự giao thoa văn hóa, cập nhật xu hướng đương đại trên áo dài đều phải bám sát "thuần phong mỹ tục" vì trong văn hóa Phương Đông, gợi cảm không có nghĩa là phải hở. Anh nhận thấy năm nay, có nhiều nhà thiết kế trẻ cho ra mắt các mẫu áo được gọi tên là "áo dài", tuy nhiên không đi đúng theo phom dáng truyền thống. "Nhiều bạn trẻ dùng các chất liệu công nghiệp tạo hiệu ứng thị giác, với các kiểu khuy cách tân hay mở bung khuy để gây chú ý, nhưng đi ngược lại hoàn toàn với hồn cốt áo dài truyền thống", Vũ Việt Hà bày tỏ.

NTK áo dài Vũ Việt Hà.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với chiếc áo dài, Vũ Việt Hà cho rằng anh không cổ súy những thiết kế gắn mác áo dài nhưng hở những chỗ không cần thiết. "Người làm áo dài nên có trách nhiệm, để thế hệ trẻ không có cái nhìn lệch lạc về áo dài", Vũ Việt Hà nói.

Theo nhà thiết kế, để ranh giới giữa cách tân và truyền thống không bị phản cảm, anh thường chỉ làm mới áo dài bằng cách phối kết các chất liệu, nếu xuyên thấu phải dùng nhiều lớp tạo hiệu ứng, chỗ nào hở thì dùng đính kết, họa tiết... để tạo điểm nhấn. Với anh, áo dài không đơn thuần là trang phục, còn là biểu tượng văn hóa nên cần tôn trọng.

Stylist Khúc Mạnh Quân (trái) cho rằng nên tôn trọng những giá trị di sản của dân tộc.

Theo stylist Khúc Mạnh Quân, khi mix-match áo dài cho các khách hàng, anh thường đưa yếu tố đương đại vào trang phục thông qua mắt kính, trang sức, khăn choàng, găng tay... Về phom dáng áo dài, anh luôn lựa chọn các kiểu truyền thống.

Stylist gốc Hà Nội cho rằng với những bộ ảnh Tết Nguyên đán, người ngoài nhìn vào luôn phải cảm nhận được nét văn hóa Việt Nam, không nên lai tạp bằng những chi tiết trang phục của các nước khác, hay những kiểu dáng phá cách phản cảm. "Phụ nữ xưa hạn chế để lộ áo yếm lót trong vì mang tính chất khêu gợi, vì vậy nếu diện áo dài, nên tôn trọng nét văn hóa này và chọn đồ kín đáo, cần gợi cảm hãy diện những thiết kế khác", Khúc Mạnh Quân bày tỏ quan điểm.