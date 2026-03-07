Son môi được lòng Phương Linh 'tới nỗi mua 12 thỏi'

Từng trải nghiệm nhiều loại mỹ phẩm, khi rảnh rỗi, Phương Linh thường chia sẻ những sản phẩm mà cô thấy ưng ý, phù hợp với bản thân. Nhân chuyến đi Nhật dịp Tết, ca sĩ tiết lộ cô rất thích son dưỡng Flash Tint Lip Balm của thương hiệu Mentholatum nổi tiếng: "Thỏi son này đánh nó xinh tự nhiên tới nỗi tôi mua 12 thỏi".

Dòng son dưỡng được Phương Linh yêu thích.

Đây là dòng son dưỡng có màu kèm khả năng chống nắng với chỉ số SPF 26 26 PA+++. Sản phẩm giàu các loại dầu dưỡng như squalene, bơ, ô liu, jojoba và argan, nhờ đó làm mềm môi, phục hồi hàng rào tự nhiên, hạn chế khô nẻ, bong tróc. Khả năng chống nắng cũng góp phần bảo vệ môi khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa vùng da mỏng manh. Flash Tint Lip Balm có 4 màu cơ bản: hồng, cam, đỏ, nâu, có giá bán khoảng 600 yên (hơn 100 nghìn đồng) nhưng chưa được phân phối chính thức tại các kênh bán lẻ ở Việt Nam.

Ngoài son môi, Phương Linh cũng từng chia sẻ một loại kem dưỡng thể được cô tâm đắc đến mức mua đi mua lại 5 lần. Kem dưỡng thể giá 32 USD của thương hiệu Elizabeth Arden được nữ ca sĩ nhận xét: "Nó êm ái mượt dịu và lâu năm".

Phương Linh thường xuyên được khen xinh đẹp, trẻ trung hơn độ tuổi tứ tuần.

Phương Linh sinh năm 1984, nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai 2005 và Sao Mai điểm hẹn 2006. Cô có thời gian dài ít xuất hiện để tập trung chữa bệnh tràn dịch khớp gối. Gần đây, ca sĩ tích cực tham gia các đêm nhạc và được nhận xét ngày càng mặn mà cả về nhan sắc lẫn giọng hát. Ở tuổi ngoài 40, Phương Linh vẫn chưa có ý định kết hôn vì chưa sẵn sàng với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.