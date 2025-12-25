6 thỏi son đáng thử nhất năm 2025

Thị trường son môi năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của các dòng son vừa đẹp màu, vừa chú trọng trải nghiệm dưỡng môi và tính ứng dụng cao. Dưới đây là 6 thỏi son đến từ những thương hiệu lớn, có cửa hàng/điểm bán chính hãng tại Việt Nam, được giới làm đẹp và beauty blogger đánh giá cao trong năm qua.

Dior Rouge Dior

Dior Rouge Dior.

Rouge Dior là dòng son mang tính biểu tượng của nhà mốt Pháp, luôn xuất hiện trong danh sách những thỏi son đáng đầu tư qua nhiều năm. Phiên bản mới tiếp tục ghi điểm nhờ bảng màu phong phú, từ nude thanh lịch đến đỏ cổ điển, phù hợp nhiều tông da. Chất son được cải tiến theo hướng mềm mịn, dễ tán, tạo cảm giác nhẹ môi hơn so với các dòng son lì truyền thống. Rouge Dior mang lại vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng nhưng không quá "dừ", phù hợp cả môi trường công sở lẫn những dịp trang điểm cầu kỳ. Đây là lựa chọn an toàn cho những ai muốn có một thỏi son cao cấp, dễ dùng và không lỗi mốt theo thời gian.

Giá tham khảo: 1.100.000 - 1.300.000 đồng.

Chanel Rouge Coco Flash

Chanel Rouge Coco Flash.

Chanel Rouge Coco Flash là đại diện tiêu biểu cho xu hướng son bóng tự nhiên, căng khỏe đang được ưa chuộng trong năm 2025. Chất son tan nhanh trên môi, tạo hiệu ứng bóng nhẹ như lớp dầu dưỡng nhưng vẫn giữ được màu sắc rõ ràng. Rouge Coco Flash đặc biệt được yêu thích nhờ khả năng làm môi trông đầy đặn, tươi tắn mà không gây nặng hay bết dính. Các beauty editor đánh giá cao dòng son này ở tính ứng dụng hằng ngày, phù hợp phong cách trang điểm tối giản, thanh lịch.

Giá tham khảo: 1.200.000 - 1.400.000 đồng.

Yves Saint Laurent Loveshine

Yves Saint Laurent Loveshine.

Loveshine là dòng son mang tinh thần trẻ trung, hiện đại của YSL, nổi bật với hiệu ứng môi bóng khỏe nhưng không quá ướt. Chất son giàu dưỡng, dễ lướt, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả với môi khô. Bảng màu của Loveshine tập trung vào các tông hồng, cam, nude và đỏ nhẹ, phù hợp xu hướng trang điểm trong trẻo, tự nhiên. Nhiều beauty blogger đánh giá đây là dòng son lý tưởng cho những ai muốn đôi môi tươi tắn mà không cần kẻ viền hay tô quá cầu kỳ. Loveshine cũng được yêu thích bởi thiết kế vỏ ánh kim đặc trưng, mang dấu ấn YSL rõ nét.

Giá tham khảo: 1.100.000 - 1.300.000 đồng.

MAC Powder Kiss Lipstick

MAC Powder Kiss Lipstick.

MAC Powder Kiss là dòng son lì mờ nổi bật với hiệu ứng "blur" giúp làm mềm đường viền môi và che khuyết điểm vân môi hiệu quả. Chất son mịn như bột, nhẹ môi hơn nhiều so với các dòng son lì cổ điển, phù hợp xu hướng makeup tự nhiên nhưng vẫn có chiều sâu. Powder Kiss thường được các makeup artist lựa chọn cho trang điểm chụp ảnh nhờ khả năng lên màu đẹp và không làm môi trông khô cứng. Bảng màu đa dạng, từ nude đất đến đỏ trầm, giúp người dùng dễ tìm được sắc son phù hợp với phong cách cá nhân.

Giá tham khảo: 650.000 - 750.000 đồng.

Bobbi Brown Crushed Lip Color

Bobbi Brown Crushed Lip Color.

Crushed Lip Color của Bobbi Brown hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái. Chất son bán lì, mềm môi, có thể thoa nhẹ để tạo lớp màu trong trẻo hoặc đánh đậm giúp tăng độ sắc nét. Dòng son này được đánh giá cao ở khả năng giữ ẩm và cảm giác dễ chịu khi dùng trong thời gian dài. Các gam màu thiên về nude, hồng đất, đỏ trầm rất phù hợp với phong cách trang điểm thanh lịch, trưởng thành. Crushed Lip Color thường được giới biên tập làm đẹp nhắc đến như một thỏi son lý tưởng cho môi trường công sở.

Giá tham khảo: 850.000 - 950.000 đồng.

Shu Uemura Rouge Unlimited

Shu Uemura Rouge Unlimited.

Rouge Unlimited là dòng son chủ lực của Shu Uemura, nổi tiếng tại thị trường châu Á nhờ bảng màu hợp tông da và chất son mịn nhẹ. Phiên bản lì của Rouge Unlimited mang lại màu sắc rõ nét nhưng vẫn giữ được độ êm, không gây khô môi quá mức. Nhiều beauty blogger đánh giá cao khả năng giữ màu ổn định và cảm giác môi thoải mái khi dùng suốt ngày dài. Thiết kế vỏ son đơn giản, hiện đại cũng là điểm cộng với những ai yêu thích phong cách tối giản.

Giá tham khảo: 800.000 -1.000.000 đồng.