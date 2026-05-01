Lisa bị chỉ trích vì váy áo hở hang, mỏng dính

Trên trang cá nhân mới đây, Lisa đăng bức ảnh trong một căn phòng với chiếc ghế sofa lớn. Cô mặc chiếc váy ngắn xuyên thấu và không mặc áo lót, khoe trọn tấm lưng trắng mịn và vòng ba "bốc lửa".

Tư thế khiêu gợi và biểu cảm quyến rũ của ca sĩ thu hút nhiều tương tác, bình luận. Số đông khán giả nhận xét Lisa thực sự rất nóng bỏng.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng ca sĩ "gợi cảm quá mức", "váy áo quá hở hang, khêu gợi" và khuyên cô nên tiết chế. Bảo vệ Lisa, một số fan nói đây là phòng riêng nên việc cô sexy không có gì sai.

Lisa khoe ảnh nóng bỏng. Ảnh: Instagram

Đây không phải lần đầu ca sĩ bị chỉ trích vì mặc táo bạo. Nhiều lần cô trở thành tâm điểm tranh luận khi diện trang phục bị cho là hở hang, không phù hợp hoặc quá gợi cảm, đặc biệt trong các buổi biểu diễn hoặc sự kiện thời trang quốc tế.

Lisa trong một trang phục bị chê trách là hở mông. Ảnh: Weibo

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Hai năm gần đây, cô có nhiều bước tiến nổi bật trong sự nghiệp cá nhân. Năm 2025, cô phát hành album solo Alter Ego, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi hoạt động độc lập. Album giúp Lisa khẳng định phong cách âm nhạc riêng và nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả quốc tế.

Cùng năm, Lisa ra mắt với vai trò diễn viên trong The White Lotus, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một dự án truyền hình lớn của Hollywood.

Sang năm 2026, Lisa tiếp tục duy trì sức hút toàn cầu thông qua các sân khấu quốc tế, hoạt động thời trang và những dự án cá nhân mới. Cô đồng thời vẫn là thành viên chủ chốt của Blackpink, góp phần giữ vững vị thế hàng đầu của nhóm trên thị trường âm nhạc thế giới.