Hoa hậu bị tước vương miện

Ngày 30/4, tổ chức Miss Supranational Peru phát đi thông báo chính thức về việc thu hồi danh hiệu Miss Supranational Peru 2026 của người đẹp Andrea Alegria.

Andrea Alegria năm nay 22 tuổi, là người mẫu, giám đốc công ty người mẫu và sinh viên ngành Truyền thông. Cô nói được 5 thứ tiếng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga.

Andrea Alegria (phải) bị tước danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Peru 2026. Á hậu 1 là người đẹp María Paula Fierro được chọn thay thế.

Theo phía tổ chức Miss Supranational Peru, quyết định được đưa ra sau khi đánh giá về mức độ sẵn sàng đảm nhận danh hiệu của cô. Hai bên đã đạt được thỏa thuận chung rằng cô không thể đảm nhiệm vai trò với đầy đủ trách nhiệm.

“Sau khi đánh giá sự sẵn sàng và các cam kết của đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Peru 2026, chúng tôi đã xác định rằng cô ấy không thể tiếp tục nhiệm kỳ của mình trong điều kiện mà danh hiệu này yêu cầu”, ban tổ chức cho biết.

Đồng thời, phía Miss Supranational Peru cũng tuyên bố á hậu 1 là người đẹp María Paula Fierro sẽ trở thành người kế nhiệm danh hiệu Miss Supranational Peru 2026. María Paula Fierro sẽ đại diện Peru tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra vào tháng 7 ở Ba Lan.

“Chúng tôi tin tưởng rằng cô ấy đại diện Peru với sự chuẩn bị, trách nhiệm và thái độ phù hợp với các giá trị của tổ chức tại cuộc thi quốc tế”, ban tổ chức khẳng định.

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Peru María Paula Fierro năm nay 25 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m, đã tốt nghiệp ngành marketing kỹ thuật số và hiện là giáo viên tiếng Anh, chuyên viên tư vấn marketing.

Peru chưa từng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm ngoái, đại diện Peru ra về trắng tay. Năm 2024, đại diện Peru là người đẹp Nathaly Terrones lọt vào top 25. Thành tích ấn tượng nhất của Peru tại Hoa hậu Siêu quốc gia những năm gần đây là giải á hậu 3 của người đẹp Janick Maceta năm 2019.

Hoa hậu Siêu quốc gia được xem là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm nay, danh tiếng cuộc thi đi xuống do bê bối bị tố bán giải, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Từ năm 2025, Hoa hậu Siêu quốc gia thông báo quy chế mới cho mùa giải mới. Theo đó, độ tuổi của thí sinh là từ 18-32 tuổi, cho phép phụ nữ đã ly hôn được đăng ký dự thi. Đặc biệt ban tổ chức cho biết các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi được phép trở lại thi tiếp sau thời hạn 2 năm, miễn là được các giám đốc quốc gia chấp thuận.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum. Cô là người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational. Eduarda Braum đã lọt vào đề cử top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang Globalbeauties bầu chọn.