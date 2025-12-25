Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Ngọc Quyên có 11 năm sinh sống trên đất Mỹ và cô tự lo cho bản thân và con trai bằng cách mở công ty kinh doanh. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp đã tuyên bố đóng cửa vì không thể gồng gánh được một mình. Hiện tại, người đẹp chỉ tập trung cho gia đình và chăm sóc bản thân.

Ngọc Quyên vốn là một siêu mẫu hoạt động tại các sàn catwalk ở Việt Nam và xuất hiện trên các trang bìa uy tín. Ngoài sân khấu thời trang, Ngọc Quyên còn là diễn viên quen mặt khán giả phía Nam với các phim như: Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), Mỹ nhân kế (2013)... Dù không xuất hiện trên sàn catwalk như thời kỳ đỉnh cao nhưng Ngọc Quyên vẫn giữ dáng bằng cách chơi thể thao, tập gym và yoga.

Với Ngọc Quyên, việc tập gym sẽ giúp cô siết cơ và làm cho vóc dáng săn chắc khi bước sang tuổi 37.

Còn với yoga, đây là bộ môn luyện tập giúp Ngọc Quyên có được sức khỏe lâu bền.

Ngoài ra, Ngọc Quyên còn chơi pickleball, đây được cho là một môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, tennis và bóng chuyền; chơi trong nhà hoặc ngoài trời, theo hai thể loại đơn, hoặc đôi trên sân hình chữ nhật. Ngọc Quyên cho biết được một số người bạn truyền cảm hứng với môn pickleball. Theo cô, môn thể thao này có từ lâu nhưng gần đây phổ biến hơn ở Mỹ. Mỗi sáng, Ngọc Quyên dậy từ 6h để khởi động, ăn nhẹ rồi ra sân tập để kịp về nhà lúc 8h đưa con đi học. Ban đầu, cô chơi để giải trí nhưng càng tập càng thấy hiệu quả nên duy trì đều đặn.

Việc tập pickleball đã giúp Ngọc Quyên giảm được 4kg/tháng. Ngoài tập luyện, cô cũng ăn uống khoa học để có được sức khỏe dẻo dai.

Việc tập luyện các môn thể thao chăm chỉ cũng giúp Ngọc Quyên khỏe khoắn và có sức mạnh tinh thần để vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

Sau khi đóng cửa công ty, cô toàn tâm chăm lo cho mẹ đẻ và con trai.

Ngoài ra, siêu mẫu sinh năm 1988 cũng muốn tìm cơ hội công việc mới trong thời gian tới.