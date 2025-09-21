Ngọc Quyên, Võ Hoàng Yến và Minh Triệu 'đọ sắc'

Ngọc Quyên (phải) về nước từ giữa tháng 9 để tham gia các dự án nghệ thuật, đồng thời có dịp gặp lại hai người bạn thân trong showbiz là Võ Hoàng Yến và Minh Triệu.

Tái ngộ sau thời gian xa cách, cả ba cùng nhau thực hiện bộ ảnh với ý tưởng hóa thân thành những quý cô cổ điển, diện trang phục voan bay bổng kết hợp phụ kiện kim loại làm điểm nhấn.

Hai bà mẹ Ngọc Quyên và Võ Hoàng Yến (phải) được nhận xét gợi cảm, không kém cạnh 'gái chưa chồng' Minh Triệu.

Một năm sau khi sinh con đầu lòng, Võ Hoàng Yến đã tự tin khoe vòng eo thon gọn và vòng một đầy đặn.

Các người mẫu tôn chân dài, thẳng bằng short, chân váy 'siêu ngắn'.

Ngọc Quyên nói cô yêu thích họa tiết chấm bi bởi sự trẻ trung, không lỗi mốt, nên rủ nhóm bạn thử kiểu trang phục này.

Ngọc Quyên chọn đầm cổ điển tone be ôm sát, cúp ngực, tay ngắn điệu đà. Người đẹp mang thêm mũi phối lưới kiểu quý tộc.

Trang phục của Võ Hoàng Yến phá cách ở cổ áo, giúp tổng thể thêm nữ tính. Trong khi đó, Minh Triệu phối áo yếm với chân váy bút chì, tạo hai khoảng màu đối lập.

Bộ ảnh được thực hiện bởi ekip: Ảnh: Milor Trần, Stylist: Louis Huy Đặng, Trang phục: Đỗ Long, Trang điểm: Quân Nguyễn - Pu Lê