Sao phim 'Sex and the City' U40 có làn da khỏe khoắn, mịn màng nhờ 1 việc làm mỗi tối

Miley Cyrus năm 2009 đã hoàn thành vai diễn khách mời của mình trong bộ phim đình đám "Sex and the City" 2. Rất phấn khích về vai diễn, ngôi sao Hollywood cho hay: “Quãng thời gian tham gia phim thật tuyệt vời. Vai của tôi chỉ phải quay trong vòng có 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực”.

Vai diễn được ví như sự chuyển đổi của Miley từ sao tuổi teen sang các vai diễn trưởng thành hơn. Phim "Sex and the City" 2 do Michael Patrick King viết kịch bản kiêm đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Chris Noth, Kristin Davis, Cynthia Nixon.

Sau bộ phim này, Miley Cyrus mở rộng đối tượng khán giả của mình.

Ngoài tài năng, khán giả còn chú ý đến nhan sắc của cô. Miley Cyrus rất chú trọng đến việc chăm sóc da.

Được biết, khi trưởng thành, da của Cyrus không hoàn hảo. Cô từng cảm thấy xấu hổ vì điều này, đồng thời chăm chỉ skincare để có làn da như ý.

Mỗi khi nói đến thói quen chăm sóc da, Miley Cyrus luôn nhấn mạnh việc rửa mặt vào buổi tối. Bất kể ngày hôm đó cô mệt mỏi và làm việc nhiều như thế nào, lớp trang điểm phải được loại bỏ.

Miley Cyrus cũng rửa mặt sau khi thức dậy. Đây là việc cô ưu tiên vào buổi sáng, ngay cả khi trong trạng thái bận rộn.

Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ cũng thực hiện liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại cơ sở thẩm mỹ nhằm đẩy lùi các vấn đề lão hóa.

Nhờ thói quen chăm sóc da cẩn thận nên Miley Cyrus giữ được vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút.