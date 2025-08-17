Sắc vóc mẹ vợ tỷ phú của Brooklyn Beckham

Bức ảnh bà Claudia Heffner trong đám cưới năm 1985 với tỷ phú Nelson Peltz. Váy cưới của bà được con gái út Nicola Peltz thiết kế lại, diện trong tiệc kỷ niệm ba năm kết hôn với Brooklyn Beckham gần đây.

Trong loạt ảnh ghi lại buổi lễ kỷ niệm của vợ chồng Brooklyn, diễn ra ở New York hôm 2/8, bà Claudia diện váy cúp ngực màu đen sang trọng, mái tóc vàng óng ả nổi bật.

Nicola còn đăng tải một vài khoảnh khắc cô bán nude cùng bà Claudia trong lúc 'lên đồ' cho buổi lễ làm mới lời thề hôm 2/8, thể hiện sự gắn kết giữa hai mẹ con cũng như tinh thần trẻ trung của cựu người mẫu.

Ở tuổi 70, mẹ vợ của Brooklyn Beckham - cựu người mẫu Claudia - có vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng nuột nà, thần thái sang trọng.

Không chỉ giữ vóc dáng thon thả, săn chắc ở tuổi lão niên, mẹ vợ của Brooklyn còn có làn da căng mướt, ít dấu hiệu thời gian.

Cậu cả nhà Becks từng có bài đăng ca ngợi bà Claudia là 'mẹ vợ tuyệt nhất thế gian'. Trong nhiều bài đăng trên Instagram, Nicola Peltz tiết lộ hai mẹ con rất thân thiết và bà Claudia còn là người tư vấn phong cách thời trang cho cô.

Claudia Heffner sinh năm 1955, nổi tiếng những năm thập niên 1980. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà Claudia bất ngờ giải nghệ để kết hôn với ông Nelson Peltz (năm 1985). Bà Claudia Heffner là vợ thứ ba của tỷ phú và có với nhau 8 người con, trong đó nàng dâu nhà Becks là con gái út của gia tộc Peltz. Ngoài 8 con chung với bà Claudia, tỷ phú Peltz còn có hai người con khác với vợ đầu.

Sau khi từ giã sự nghiệp người mẫu để bước vào cuộc hôn nhân với ông Nelson Peltz, bà Claudia dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình, kín tiếng trước truyền thông, thỉnh thoảng xuất hiện trong các bức ảnh do con gái út đăng tải.