Sắc vóc Phan Như Thảo khi nặng gần 80 kg

Phan Như Thảo cho biết gần đây cô dừng mọi phương pháp giảm cân để tập trung cải thiện sức khỏe, sau ca phẫu thuật cắt túi mật cuối năm 2024.

Tăng cân từ 58 kg lên gần 80 kg, cựu người mẫu trở lại hình thể tròn trịa như thời mới sinh con gái Bồ Câu, nhưng tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Nhân kỳ nghỉ ở Khánh Hòa, cô thực hiện bộ ảnh khoe vóc dáng và nhận nhiều lời khen về thần thái.

Bộ ảnh thực hiện tại gành Ninh Vân, cách villa ven biển của vợ chồng Phan Như Thảo vài km.

Cô chọn crop top trễ vai trắng phối cùng chân váy midi, tạo tổng thể lãng mạn, bay bổng.

Cựu người mẫu cho biết sau biến cố sức khỏe, cô không còn bận tâm cân nặng, hài lòng với sắc vóc hiện tại.

Khi tạo dáng giữa thiên nhiên, cô cảm thấy tự tin và yêu cơ thể mình.

Gần đây, Phan Như Thảo hay được khen 'phúc hậu', 'mũm mĩm vẫn xinh đẹp'.

Cô cho rằng đó đều là lời khen thú vị, nó cho thấy phụ nữ có thể tỏa sáng và vẫn cuốn hút với bất kỳ vóc dáng nào, miễn là mình tự tin và yêu thương bản thân.

'Tôi hay đùa rằng khi mọi người tìm kiếm từ ngữ để khen tôi, họ luôn khen phúc hậu, vì thực sự tôi mập quá, không thể khen đẹp được.

Tôi cũng thấy vui và biết ơn khi mọi người nhìn mình với ánh nhìn tích cực, dù tôi chưa bao giờ áp lực với cân nặng', cô nói.

Ông xã Đức An vẫn giữ quan điểm không khuyến khích Phan Như Thảo ăn kiêng khắc nghiệt, chỉ động viên cô nghỉ ngơi và tập luyện để nâng cao thể lực.

Cô cũng nghe lời chồng, giảm bớt các món ăn vặt, tăng rau xanh và tập thói quen ăn nhạt...

Ngắm Phan Như Thảo trong bộ ảnh, đại gia Đức An nói 'suýt không nhận ra vợ mình'. Anh bày tỏ hiện con gái đã khôn lớn, đến lúc bà xã có thể thảnh thơi làm đẹp, nhưng không nên cho đó là áp lực.

Phan Như Thảo cũng nói giữ vóc dáng vẫn quan trọng nhưng cô không còn đặt nó ở mức 'áp lực phải hoàn hảo' như trước.

'Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi là sức khỏe, tinh thần và giá trị công việc mình đang làm. Khi mình khỏe, hạnh phúc và tự tin, vẻ đẹp sẽ tự nhiên toát ra', cô cho hay.