Gu mặc 'không tuổi' của Hiền Thục

Hiền Thục là một trong những sao Việt có gu mặc bất chấp tuổi tác. Ca sĩ cho biết trang phục năng động giúp tinh thần cô phấn chấn, nhiều năng lượng hơn. Người đẹp thử nghiệm nhiều phong cách để khiến bản thân tươi mới mỗi ngày.

Trong sự kiện ra mắt sách tháng 5, cô chọn đầm voan xếp bèo phong cách tiểu thư - thiết kế thường được các nữ sinh lựa chọn.

Theo WWW, các mẫu áo trễ vai, hai dây, quần shorts, váy mini, quần yếm, váy áo babydoll giúp người mặc trông trẻ hơn. Đời thường, Hiền Thục thường xuyên áp dụng các món đồ này, phối ăn ý sneakers.

Giọng ca Nhật ký của mẹ trông như thanh niên với quần bloomer khoe chân thon. Kiểu quần nội y với độ phồng và các lớp đăng ten, xếp bèo đang là mốt hot được giới trẻ yêu thích.

Gần ngưỡng cửa trung niên, người đẹp giữ được hình thể săn chắc, vòng eo nhỏ gọn. Tận dụng lợi thế này, cô thường mặc crop top với quần jeans cạp cao.

Trên trang cá nhân, cô nhiều lần được khán giả khen có hình ảnh truyền cảm hứng tích cực.

Theo đuổi lối sống lành mạnh, Hiền Thục giữ được làn da mịn, ít khuyết điểm. Cô hầu như không ăn tối, tập trung dinh dưỡng cho bữa sáng và trưa. Ca sĩ đi ngủ sớm, trước khi ngủ uống một cốc sữa nóng. Hiền Thục cho biết bí quyết trẻ lâu của cô là cười nhiều nhất có thể.

Ngoài crop top, quần yếm cũng là món đồ yêu thích của cô. Thiết kế gắn liền với trẻ em và "phong cách làm vườn" ở nhiều nước trên thế giới.

Thay vì đầm maxi, giày cao gót, cô chọn váy ngắn chấm bi xòe rộng phối bốt cao cổ viền đăng ten.

Vẻ năng động toát lên nhờ cách kết hợp áo phông họa tiết hoạt hình, quần siêu ngắn và bốt biker.

Phong cách dạo phố của Hiền Thục với váy búp bê và túi tote vải khiến nhiều người liên tưởng đến cách mặc của học sinh, sinh viên.

Hiền Thục đi hát từ năm tám tuổi, từng đạt nhiều thành tích trong và ngoài nước. Tên tuổi của cô gắn liền với các bản hit như Câu chuyện tình tôi, Chiếc lá đầu tiên, Dẫu có lỗi lầm, Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Yêu dấu theo gió bay, Điều em lo sợ, Nhật ký của mẹ. Ca sĩ làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, có một con gái tên Gia Bảo.