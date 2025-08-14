Nữ diễn viên từ vai phụ trong Tây Du Ký đến nổi tiếng khắp châu Á, U60 nhan sắc vẫn đỉnh

Từ cô bé tiên đồng bị lu mờ trong Tây Du Ký đến mỹ nhân được ngưỡng mộ bậc nhất

Gần 40 năm trôi qua nhưng bộ phim Tây du ký 1986 vẫn được khán giả châu Á vô cùng yêu thích. Mỗi vai diễn trong phim, từ chính đến phụ đều thể hiện vô cùng xuất sắc, góp phần giúp bản phim năm đó trở thành kinh điển.

Khi Tây Du Ký được phát sóng, hàng triệu khán giả say mê theo dõi hành trình thỉnh kinh kỳ vĩ của bốn thầy trò Đường Tăng. Nhưng ít ai để ý giữa muôn vàn nhân vật trong phim, có một cô bé mặc áo đỏ, xuất hiện lặng lẽ bên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.

Hứa Tình góp mặt trong Tây Du Ký với vai diễn tiên đồng dưới trướng của Thái Thượng Lão Quân.

Đây là vai diễn nhỏ đến mức không có thoại, không được nhắc tên, chỉ đơn thuần là một tiểu đồng cầm quạt đứng hầu. Gương mặt tròn trĩnh, non nớt của cô bé năm ấy không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng khán giả. Nhưng nhiều năm sau, người ta mới vỡ lẽ rằng, bé gái ngày ấy chính là Hứa Tình, một trong những mỹ nhân nổi tiếng và được ngưỡng mộ bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Thời điểm ấy, Hứa Tình mới 13 tuổi. Cô theo cha là một cán bộ trong ngành ngoại giao đến đoàn phim Tây Du Ký để thêm trải nghiệm. Nhưng sau vai diễn nhỏ bé ấy, Hứa Tình dần nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 1988, cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc về nghệ thuật biểu diễn.

Vẻ đẹp xuân thì của Hứa Tình.

Với vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phương Đông, cô nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Vai chính trong phim Vừa đi vừa hát giúp cô có chỗ đứng đầu tiên trong giới điện ảnh, nhưng phải đến năm 1991, Hứa Tình mới thực sự gây tiếng vang khi tham gia bộ phim Cuồng.

Năm 2001, người đẹp được đạo diễn Trương Kỷ Trung để mắt đến và gây sốt với vai diễn Nhậm Doanh Doanh - "Thánh cô" trong Tiếu ngạo giang hồ. Tiểu thuyết gia Kim Dung, người tạo nên tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ, cũng phải dành lời khen cho Hứa Tình: "Cô ấy đích thực là Doanh Doanh mà tôi vẫn luôn hình dung". Hứa Tình (trong vai Nhậm Doanh Doanh) và Lý Á Bằng (trong vai Lệnh Hồ Xung) được ca ngợi là "cặp đôi vàng" của màn ảnh nhỏ thời bấy giờ.

Hứa Tình diễn cặp với Lý Á Bằng trong "Tiếu ngạo giang hồ".

Ngoài những màn trình diễn tuyệt vời trên màn ảnh lớn và nhỏ, Hứa Tình còn tích cực hoạt động trên sân khấu kịch, sử dụng giọng nói, ngôn ngữ cơ thể của mình để mang đến những bữa tiệc thị giác và tinh thần cho khán giả.

Trong sự nghiệp của mình, cô liên tục thử sức với nhiều dạng vai: Từ nữ chiến sĩ trong Tà không thể thắng chính, vai phụ sắc sảo trong Lão Pháo Nhi, đến vai diễn trong phim Hollywood Looper (2012). Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân nhận được hai giải thưởng lớn là giải Nữ phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Bách hoa và Liên hoan phim quốc tế Macau nhờ vai diễn trong Kiến quốc đại nghiệp.

Nữ diễn viên đa tài, thông minh, U60 nhan sắc thách thức thời gian

Hứa Tình sinh năm 1969 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Gia đình cô thuộc dòng dõi danh giá. Bố mẹ cô là quân nhân; ông ngoại là cán bộ nhà nước cấp cao; còn bà ngoại, dì và chú làm trong ngành ngoại giao.

Sinh ra trong một gia đình có ngoại giao học thức và giàu có, Hứa Tình được trời phú cho một khí chất hơn người ngay từ khi còn nhỏ. Bản thân cô là người đa tài, thông minh cùng thành tích học tập tốt.

Cô từng thi đỗ hai trường đại học là Học viện Ngoại giao Bắc Kinh (Trung Quốc) và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy gia đình có truyền thống ngoại giao nhưng Hứa Tình lại lựa chọn lối đi riêng, trở thành một diễn viên điện ảnh. Sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của Hứa Tình.

Không chỉ được đánh giá cao về học thức và chuyên môn, Hứa Tình còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc thách thức thời gian. Dù đã bước qua tuổi 50, cô vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái tự tin, trẻ trung đến khó tin. Trong nhiều sự kiện thảm đỏ, đặc biệt là tại một sự kiện tại Thượng Hải năm 2021, hình ảnh Hứa Tình trong bộ váy dạ hội quyến rũ đã gây "bão mạng" với hàng trăm triệu lượt tìm kiếm trên Weibo. Khán giả gọi cô là "mỹ nhân không tuổi", là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch pha lẫn quyến rũ.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, Hứa Tình lại có cuộc sống cá nhân khá lặng lẽ. Cô thể hiện một khía cạnh khác hoàn toàn khác với mình trên màn ảnh - tự do và không gò bó. Truyền thông Trung Quốc nhận định, đường tình cảm của Hứa Tình vướng khá nhiều trắc trở. Cô chưa từng kết hôn, không có con cái và chọn sống độc thân cho đến hiện tại.

Khi được hỏi về hôn nhân, cô thường trả lời giản dị rằng mình đang sống đúng với mong muốn, một cuộc đời tự do, không ràng buộc, và đầy trải nghiệm. Nữ diễn viên đình đám dành thời gian đi du lịch khắp nơi, khám phá các vùng đất như Nepal, Hy Lạp, Thụy Sĩ… và luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời như một cô gái mới đôi mươi. Cô từng chia sẻ, tình yêu là một trong những phần đẹp nhất của cuộc đời và đáng để chờ đợi, theo đuổi.

Tuy nhiên, những năm gần đây, người ta bất ngờ nhận ra sự vắng bóng của Hứa Tình trên màn ảnh. Cô gần như không xuất hiện trong bất kỳ dự án phim ảnh hay chương trình truyền hình nào. Có nhiều đồn đoán xoay quanh sự "mất tích" bí ẩn của Hứa Tình: Từ tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý khiến cô phải bồi thường hơn 6 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng), đến tin đồn bị phong sát... Song Hứa Tình chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay giải thích bất kỳ điều gì.