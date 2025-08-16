Hai thức uống dưỡng nhan của Hoàng Thùy Linh

Giọng ca sinh năm 1988 duy trì làn da trắng mịn, hầu như không có khuyết điểm. Ảnh: Instagram hoangthuylinhofficial

So với thời điểm mới bước vào làng giải trí, Hoàng Thùy Linh hiện tại được đánh giá ngày càng cuốn hút. Nữ ca sĩ giữ được nét đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và đầy đặn. Điểm nổi bật nhất của Hoàng Thùy Linh là làn da căng bóng, ít khuyết điểm. Giọng ca sinh năm 1988 từng tiết lộ cô duy trì hai thói quen tốt trong nhiều năm là uống nước mật ong ấm vào buổi sáng và trà xanh vào buổi tối.

Nước mật ong ấm vào buổi sáng - Khởi đầu nhẹ nhàng cho cơ thể

Hoàng Thùy Linh có thói quen uống nước mật ong mỗi sáng. Ảnh: Instagram hoangthuylinhofficial

Mỗi buổi sáng, cô duy trì thói quen uống một cốc nước mật ong ấm. Theo y học hiện đại, mật ong chứa nhiều vitamin nhóm B, C, cùng các khoáng chất như canxi, kali, kẽm. Khi pha với nước ấm, mật ong giúp làm dịu dạ dày, cung cấp năng lượng nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ thải độc và làm sạch đường ruột.

Bác sĩ Lý Vân, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Trung y Bắc Kinh (Trung Quốc), phân tích: "Uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp cơ thể nhanh chóng tái lập sự cân bằng sau giấc ngủ dài. Tuy nhiên, nhiệt độ nước chỉ nên ở mức 40-50°C để không phá hủy enzyme và hoạt chất sinh học có lợi trong mật ong. Người có bệnh lý dạ dày nên uống sau khi ăn sáng để tránh kích ứng".

Trà xanh buổi tối - Bí quyết giữ gìn làn da và vóc dáng

Nếu buổi sáng bắt đầu bằng mật ong thì buổi tối của Hoàng Thùy Linh lại kết thúc nhẹ nhàng bằng một tách trà xanh. Lá trà xanh chứa polyphenol, đặc biệt là EGCG, có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 25 lần vitamin E. Hoạt chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời tăng cường chuyển hóa mỡ thừa.

Tuy nhiên, không phải uống trà xanh lúc nào cũng tốt. Bác sĩ Lý Vân lưu ý: "Nhiều người nghĩ trà xanh có thể dùng thay nước lọc, nhưng nếu uống quá nhiều vào buổi tối sẽ ảnh hưởng giấc ngủ do caffeine. Thời điểm thích hợp nhất là sau bữa tối khoảng 1-2 giờ và nên chọn trà xanh nhạt. Ngoài ra, không nên uống khi bụng rỗng vì dễ gây cồn cào dạ dày".

Điều tạo nên vẻ đẹp trẻ lâu của Hoàng Thùy Linh không chỉ nằm ở hai thức uống này, mà còn từ tinh thần kỷ luật, thói quen sống lành mạnh và sự kiên trì. Ảnh: Instagram hoangthuylinhofficial

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, lớn lên tại Hà Nội. Năm 2007, sau khi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh. Năm 2013, cô đóng chính trong phim Thần tượng do ông bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Cùng năm, cô đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Thành công của album thứ 4 -Link- tiếp tục giúp Hoàng Thùy Linh ghi dấu như một trong những tên tuổi đình đám nhất Vpop. Ca khúc thành công nhất album - See tình - tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia. Năm ngoái, cô tổ chức live concert Vietnamese ở TP HCM. Gần đây, cô ra phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam ghi lại quá trình thực hiện đêm nhạc đầu tiên của cô sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.