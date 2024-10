Tuổi 53, sao phim 'Sex and the City' có làn da căng bóng nhờ cách làm cực dễ dàng

Bridget Moynahan (sinh năm 1971) xuất hiện lần đầu trên truyền hình với vai khách mời trong series phim hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex And The City” năm 1999. Tuy nhiên, sau đó Bridget đã đảm nhận một vai diễn định kỳ của phim là Natasha.Trong phim, Natasha đóng vai người vợ thứ hai của Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai) với hình tượng xinh đẹp và lịch thiệp. Vai diễn Natasha trong “Sex and the city” đã giúp Bridget gây được ấn tượng với khán giả.

Sau hơn 2 thập kỷ phim lên sóng, dù đã 53 tuổi nhưng Bridget vẫn đặc biệt thu hút khán giả bởi vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai, quyến rũ. Nhiều khán giả không khỏi tò mò về cách nữ diễn viên duy trì sắc vóc ở độ tuổi U60.

Đầu tiên, cô phải lựa chọn mỹ phẩm phù hợp. Sao phim "Sex and the City" cho biết cô không thể sống thiếu một số sản phẩm chăm sóc da. "Hồi bé tôi có thói quen chăm sóc da đơn giản, chỉ rửa mặt bằng xà bông Ivory dịu nhẹ cho da. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã có ý thức hơn về những sản phẩm dưỡng da mà mình sẽ sử dụng. Hiện nay có nhiều sản phẩm dưỡng da tốt, dịu nhẹ, chứa ít hóa chất nhưng tôi thường sử dụng các sản phẩm của thương hiệu Tammy Fender. Các sản phẩm của hãng phù hợp với làn da của tôi, giúp da tôi trở nên rạng rỡ hơn”, nữ diễn viên nói.

Theo chuyên gia da liễu, để giữ một làn da đẹp và làm chậm quá trình lão hóa da, việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với tình trạng da của bản thân là vô cùng quan trọng.

Sao phim "Sex and the City" cho biết ngoài việc dưỡng da từ bên ngoài, cô cũng duy trì một lối sống lành mạnh để giữ làn da đẹp không tì vết và thân hình thon thả.

"Tôi không hút thuốc, có sở thích uống một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày. Ngoài ra tôi cũng có thói quen uống rất nhiều nước lọc", Bridget chia sẻ.

Bên cạnh đó, thói quen bổ sung các loại thức uống tốt cho sức khỏe như cà phê, trà và nước lọc của Bridget cũng rất đáng học tập.

Trà và cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm phenol giúp chống lại các gốc tự do có thể dẫn đến tổn thương da. Nước lọc giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, từ đó giúp hạn chế nguy cơ bệnh tật và bảo vệ sức khỏe.

Nhờ chăm sóc da từ trong ra ngoài nên sao phim "Sex and the City" vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung dù đã ở tuổi 53.

