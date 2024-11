Sao phim 'Sex and the City' chỉ cao hơn 1m6 nhưng vóc dáng gợi cảm nhờ chú trọng 2 điều

Kat Dennings - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1986, là diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn nhà vật lý thiên văn Darcy Lewis trong loạt phim 'Thor' và series 'WandaVision'. Kat cũng được yêu thích trong các phim truyền hình '2 Broke Girls', 'Raising Dad', 'Dallas & Robo'...

Trước khi nổi tiếng với những "bom tấn" của Hollywood, Kat Dennings bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi tham gia vai khách mời trong series phim truyền hình đình đám của đài HBO - "Sex and the City".

Kat Dennings - sao phim "Sex and the City" ở tuổi 38.

Trong tập phim "Hot Child in the City", Kat vào vai Jenny Brier, 13 tuổi, con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny là người đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa của mình.

Hiện tại, sao phim "Sex and the City" vẫn theo đuổi sự nghiệp. Cô luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp, quyến rũ và chuyên nghiệp. Ở tuổi 38 để có vóc dáng xinh đẹp, cô đã có bí quyết riêng cho mình. Đó là tập trung vào việc ăn uống đến luyện tập.

1. Sao phim "Sex and the City" thay đổi chế độ ăn uống

Trước đây, sao phim "Sex and the City" ăn uống khá tùy hứng nhất là khi cô gặp căng thẳng và điều này không hề tốt cho sức khỏe. Để thay đổi, cô quyết định bỏ tất cả những món ăn vặt cô vẫn thường ngấu nghiến.

Sao phim "Sex and the City" có vóc dáng gợi cảm.

Sau đó cô thiết lập thực đơn với các món ăn lành mạnh. Một số thực phẩm thường xuất hiện trong thực đơn của cô là gạo lứt, cà rốt, cà ngừ, trứng,...

2. Sao phim "Sex and the City" tránh áp lực khi tập luyện

Sao phim "Sex and the City" không lên kế hoạch tập cố định bởi cô là một người rất yêu thích thể thao nên cô sẽ vận động mỗi khi có thời gian rảnh. Ví dụ như chạy bộ, đi bộ hay đơn giản như việc leo cầu thang. Bài tập yêu thích của cô không phải là dành cho vòng 1 mà là vòng 2 với động tác gập bụng.

Dù chỉ sở hữu chiều cao hơn 1m6 nhưng Kat Dennings vẫn là nữ diễn viên hấp dẫn của Hollywood.

Với Kat Dennings luyện tập không phải là sự ép buộc. Cô cảm thấy mình cần thay đổi, bản thân cũng yêu thích nên đến với chúng một cách không áp lực.

