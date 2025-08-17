Danh tính mỹ nhân chuyển giới khiến hội chị em cũng phải ghen tỵ vì quá xinh đẹp

Nền nã trong tà áo dài màu hồng tại sự kiện cộng đồng

Tại sự kiện nghệ thuật cộng đồng Vietnam Love vừa diễn ra, Luna Đào ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh nền nã, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống màu hồng pastel. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao thanh lịch cùng phong thái điềm tĩnh khiến nữ ca sĩ trở nên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ tham dự chương trình.

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay trang phục hở bạo, chính vẻ đẹp thuần khiết, đằm thắm của cô lại là điều khiến người đối diện không thể rời mắt. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, kèm theo nhiều bình luận khen ngợi: “Càng ngày càng giống hoa hậu” hay “Vẻ đẹp đậm chất Á Đông quá xuất sắc”.

Luna Đào và Hương Giang khoe sắc trong tà áo dài truyền thống (Ảnh chụp màn hình).

Cũng trong sự kiện, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang ghi dấu ấn bởi phong cách thời thượng và visual không thể phủ nhận. Với áo dài truyền thống cô truyền đến người đối diện vẻ đẹp sắc sảo, cao sang. Luna Đào và Hương Giang đều nhận được những lời khen không ngớt từ công chúng. Người soi kỹ đến nỗi bàn tán: “Cân nhan sắc quá khó, mỗi người một vẻ!” Hay: “Không thể nói ai xinh hơn ai, đều là chân ái".

Gợi cảm, hiện đại sau quá trình chuyển giới

Khác với hình ảnh dịu dàng tại sự kiện, trên trang cá nhân, Luna Đào lại thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang gợi cảm. Sau quá trình chuyển giới, nữ ca sĩ không ngần ngại khoe vóc dáng nuột nà trong các thiết kế hai mảnh, từ bikini cho đến váy ôm sát body. Làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man khiến cô hoàn toàn chinh phục phong cách sexy nhưng không phản cảm.

Nữ ca sĩ táo bạo trong trang phục bikini (Ảnh: Luna Đào).

Điều đáng nói, mỗi lần xuất hiện của Luna Đào đều mang đến một màu sắc mới: khi thì nữ tính, lúc lại đầy cá tính. Chính sự linh hoạt này giúp cô được đánh giá là một trong những mỹ nhân chuyển giới có gu thời trang biến hóa đa dạng nhất Vbiz hiện nay.

Luna Đào được hội chị em yêu mến vì triết lý sống đỉnh cao (Ảnh: Luna Đào).

Vừa truyền cảm hứng về sự tự tin, vừa khẳng định chỗ đứng của cộng đồng LGBTQ+ trong đời sống nghệ thuật, Luna Đào không chỉ là một giọng hát triển vọng mà còn là biểu tượng sắc đẹp khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù diện áo dài nền nã hay chụp ảnh bikini táo bạo, Luna Đào vẫn toát lên sự tự tin và khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ sống thật, sống đẹp - đúng với tinh thần mà cô luôn lan tỏa: “Yêu mình, là điều đầu tiên để được yêu thương".