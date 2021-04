Sắc vóc nóng bỏng của hai nữ biên tập viên VTV từng dự thi Hoa hậu Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 09:30 AM (GMT+7)

Cả hai cô nàng biên tập viên Phạm Ngọc Hà My và Nguyễn Hoàng Bảo Châu đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và hình thể cực nóng bỏng.

Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996 đến từ Hà Nôi. Ngay từ vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My đã được nhiều người nhận ra chính là cô gái được vinh dự lưa chọn để tặng hoa Tổng thống Donald Trump khi ông tới thăm Việt Nam hồi tháng 11/2017. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 83-62-94.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hà My còn có nền tảng học vấn ấn tượng khi cô Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My thông thạo tiếng Anh, Pháp và có thể nghe hiểu tiếng Hàn, tiếng Trung. Hà My từng tham dự nhiều buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các sự kiện, hội nghị quốc tế.

Trước khi lọt Top 15 người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My từng nặng 83 kg, luôn tự ti vì ngoại hình "quá khổ", bị bạn bè trêu đùa ác ý. Để có hình ảnh đẹp, chỉn chu khi xuất hiện trước khán giả, Hà My đã nỗ lực thay đổi bản thân. Thời điểm dự thi HHVN 2018 cô chỉ còn nặng 61 kg.

Sau cuộc thi HHVN 2018 với thành tích lọt vào top 15, người đẹp chuyển về làm vị trí biên tập viên ở Phòng quốc tế của VTV24. Gần đây, Hà My đảm nhận vai trò dẫn dắt tiểu mục “Nghĩ khác, Sống khác” của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Hà My cho biết: "Việc đi thi hoa hậu cũng mang lại cho tôi lợi thế. Vì qua cuộc thi và thành tích được tặng hoa Tổng thống Trump đã giúp tôi được chú ý đến. Nhưng chỉ đẹp và nổi tiếng thì không đủ tố chất trở thành BTV ở VTV. Hiện tại lãnh đạo của đài rất chú trọng và đòi hỏi cao về khả năng viết lách cũng như các kỹ năng chuyên môn khác."

Ở thời điểm hiện tại, Hà My cho biết cô chỉ muốn tập trung vào công việc ở nhà đài mà không có ý định đi thi tiếp cuộc thi hoa hậu nào. Hà My cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực sau một thời gian lên sóng.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000, hiện đang học tập tại Học viện Ngân hàng và cũng là một trong những nữ MC trẻ tuổi nhất đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Trước đó, cô từng dự thi HHVN 2018 và lọt vào top 10.

Bảo Châu sở hữu chiều cao 1m73m cùng số đo hình thể đẹp mắt 85-60-93. Chính nhờ sắc vóc nóng bỏng và quyến rũ của mình mà cô đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Người đẹp Biển tại cuộc thi HHVN 2018.

Tại cuộc thi HHVN 2018, Bảo Châu luôn nổi bật trong các vòng thi nhờ sắc vóc quyến rũ của mình. Người đẹp luôn cuốn hút người đối diện nhờ body thon thả và nụ cười rạng rỡ.

Sau cuộc thi HHVN 2018, Bảo Châu đầu quân cho đài truyền hình VTV và dẫn dắt một số bản tin thể thao. Người đẹp duy trì công việc ở đài song song việc học ở Học viện Ngân hàng.

Cũng giống như Hà My, Bảo Châu gặp nhiều thuận lợi về công việc sau khi tham gia cuộc thi HHVN 2018. Cô thật thà tâm sự: "Nếu không nhờ Hoa hậu Việt Nam 2018 thì chắc chắn mọi người sẽ không biết đến tôi và tạo điều kiện công việc hiện tại cho tôi. Bên cạnh đó, việc tôi đi thi sắc đẹp, được tiếp xúc nhiều với ánh đèn sân khấu đã giúp tôi không bị ngại khi ghi hình mà tự tin hơn nhiều".

"Được làm việc ở đài truyền hình quốc gia, với tôi đây là sự may mắn và vinh dự lớn. Vì thế, lúc nào tôi cũng cố gắng" - người đẹp Biển HHVN 2018 chia sẻ về công việc hiện tại của mình.

Người đẹp cũng cho biết cô cố gắng cần bằng lịch làm việc một cách khoa học để không ảnh hưởng tới công việc học tập tại Học viện Ngân hàng.

Nguồn: https://tienphong.vn/sac-voc-nong-bong-cua-hai-nu-bien-tap-vien-vtv-tung-du-thi-hoa-hau-viet-nam...Nguồn: https://tienphong.vn/sac-voc-nong-bong-cua-hai-nu-bien-tap-vien-vtv-tung-du-thi-hoa-hau-viet-nam-post1324908.tpo