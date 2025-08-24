Lindsay Lohan gây chú ý với mặt mộc

Lindsay Lohan khoe ảnh mặt mộc.

Trên Instagram đêm thứ Ba, Lindsay Lohan đăng hai bức ảnh selfie trong nhà tắm với chú thích: "Khuôn mặt tươi tắn, sẵn sàng đi ngủ!".

Bài đăng nhận hàng trăm nghìn lượt Like và các bình luận. Cô bạn cũ Paris Hilton thả biểu tượng mặt trái tim cùng nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc tự nhiên của Lindsay ở tuổi 39. Không ít người hỏi nữ diễn viên về bí quyết làm đẹp.

Lindsay Lohan được khen có làn da sáng bóng, khỏe khoắn.

"Chia sẻ về chu trình dưỡng da đi, nữ hoàng ơi," một fan bình luận. Người khác hỏi: "Bí quyết của chị là gì vậy?", "Tất cả chúng tôi đều muốn biết cách làm đẹp của chị, từ laser đến botox. Da chị sáng quá!", "Hãy tiết lộ hết các bí kíp đi. Chúng tôi mong biết tất cả"...

Một năm trở lại đây, Lindsay gây ngỡ ngàng với nhan sắc rạng rỡ, gương mặt tươi trẻ, làn da căng mịn. Một số người cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ, người khác tin ngôi sao Mean Girls thay đổi cách chăm sóc da và ngày càng đẹp hơn nhờ hôn nhân hạnh phúc.

Lindsay Lohan trên thảm đỏ lễ ra mắt phim 'Freakier Friday' ở Los Angeles hồi tháng 7. Ảnh: Kevin Winter

Lindsay phủ nhận tin đồn "dao kéo" trong cuộc phỏng vấn với Elle hồi tháng 5: "Khi nào? Ở đâu? Tôi lấy đâu ra thời gian?", nữ diễn viên phản bác thẳng thắn.

Bà mẹ một con cho biết cô chú trọng duy trì thói quen chăm sóc da hàng ngày. Buổi sáng của cô thường bắt đầu với mặt nạ mắt, nước chanh, nước hạt chia và rửa mặt bằng nước đá lạnh. Lindsay giải thích sau khi sinh con trai năm 2023, cô thay đổi hoàn toàn lối sống, tập trung ăn uống lành mạnh hơn. Cô uống hỗn hợp nước ép tự làm gồm cà rốt, gừng, chanh, dầu ô liu và táo. Thêm vào đó, cô thích dùng trà xanh và củ dền ngâm.

Ngoài ra, Lindsay tiết lộ thường đến điều trị tại phòng khám của bác sĩ da liễu Monika Kiripolsky ở Los Angeles. Cô thú nhận từng thử botox và laser, cả công nghệ Morpheus8 - liệu pháp làm săn chắc da bằng sóng tần số vô tuyến - nhưng bỏ dở vì da quá nhạy cảm.

Lindsay Lohan sinh năm 1986 tại New York, là nữ diễn viên nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn trong The Parent Trap (1998) và bứt phá nhờ Mean Girls (2004). Sau giai đoạn đỉnh cao, cô từng lao đao vì bê bối đời tư và pháp lý, trước khi rút lui khỏi Hollywood để tập trung kinh doanh. Năm 2022, Lohan tái xuất màn ảnh với phim Falling for Christmas trên Netflix, đánh dấu sự trở lại tích cực. Hiện cô sống tại Dubai cùng chồng - doanh nhân Bader Shammas - và con trai, ưu tiên cuộc sống gia đình song song với các dự án nghệ thuật mới.