Á hậu Châu Anh và các người đẹp sẵn sàng cho lễ diễu hành sáng 2/9

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cùng các đại sứ của cuộc thi có mặt trong khối diễu hành văn hóa - thể thao.

Trước giờ tổng hợp luyện, khối văn hóa - thể thao có mặt tại khu vực phố Cửa Bắc kéo dài đến Quán Thánh. Á hậu Châu Anh và các người đẹp mặc áo dài truyền thống, đeo khăn in hình cờ đỏ sao vàng.

Á hậu Châu Anh và Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Hoàng Linh Đan.

Á hậu Châu Anh khoe nhan sắc rạng rỡ.

Trần Ngọc Châu Anh tự hào khi góp mặt trong khối văn hóa - thể thao ở Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi cho biết một số người thân trong gia đình và bạn bè của cô sẽ di chuyển từ Huế ra Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Đinh Hoàng Linh Đan và ca nương Kiều Anh trước giờ tổng hợp luyện.

"Tôi tự hào và xúc động khi được góp mặt trong đội hình của khối văn hóa - thể thao cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng tôi đều mong chờ tới Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Tôi vui khi nhiều người nhận ra mình. Trước giờ hợp luyện, không khí yêu nước lan tỏa khắp phố phường. Khi được Tổ quốc gọi tên, tôi sẵn sàng cống hiến hết mình", Linh Đan nói.

Hai người đẹp Phương Nhi (giữa), Thùy Dương (phải) chung khung hình cùng diễn viên Hồng Diễm.

Đại sứ Nguyễn Phương Nhi và Phạm Thùy Dương thanh lịch trong tà áo dài trắng. Hai người đẹp trang điểm, chọn trang phục chỉn chu cho buổi tổng hợp luyện.

Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương trong trang phục áo dài trắng. Cô đã tham gia một số buổi tập diễu hành ở sân vận động Mỹ Đình.