Đỗ Mỹ Linh tái xuất, sắc vóc và khí chất 'hào môn' lấn át 2 đàn em

Sau một thời gian lui về chăm sóc gia đình nhỏ và chào đón thiên thần đầu lòng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa có màn tái xuất cực kỳ ấn tượng.

Sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang trọng, chuẩn “hào môn”.

Đáng chú ý, tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1996 có dịp hội ngộ và đọ sắc cùng 2 đàn em là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Á hậu Tường San. Dù vậy, Đỗ Mỹ Linh vẫn không hề "lép vế" về sắc vóc, thần thái.

Diện bộ đầm tinh tế với tông màu trắng nhẹ nhàng, Đỗ Mỹ Linh khoe khéo vóc dáng thon gọn sau sinh mà còn ghi điểm tuyệt đối với lối trang điểm thanh lịch, cùng phong cách thời trang đẳng cấp.

Không khó để nhận ra vẻ đẹp đằm thắm, trưởng thành và chín muồi hơn ở nàng hậu sau khi kết hôn và làm mẹ, nhưng đồng thời cô vẫn giữ được nét rạng rỡ, duyên dáng vốn có từ thời đăng quang.

Nhiều khán giả nhận xét Đỗ Mỹ Linh ngày càng “lên hương” về sắc vóc và khí chất dù đã là mẹ bỉm.

Từ khi lập gia đình, nàng hậu không ngần ngại khoe chồng con và công việc riêng. Sự cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ và người của công chúng mà cô đang thể hiện khiến nhiều chị em xem cô là hình mẫu lý tưởng trong cuộc sống hiện đại.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, cô luôn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, trí thức và nói không với scandal.