Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines bỏ thi

Chuyên trang sắc đẹp Pageanthology cho biết ngay trước chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025, thí sinh Mary Rose Tacdol Grande - đại diện tỉnh Tarlac - đã livestream trên Facebook để thông báo về tình hình sức khỏe khiến nhiều người lo lắng.

Mary Rose Tacdol Grande cho biết cô đang nằm ở trung tâm y tế Makati vì gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Người đẹp nói cô đột ngột gặp trục trặc về phổi và được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức.

Mary Rose Tacdol Grande tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.

Ban đầu, Mary do dự không muốn thực hiện cuộc phẫu thuật vì lo lắng bỏ lỡ đêm thi chung kết của Hoa hậu Hòa bình Philippines. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã tiến hành phẫu thuật theo lời khuyên của bác sĩ, vì phổi của người đẹp đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Mary Rose Tacdol Grande cho biết khả năng cô có thể tham dự chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 là rất thấp, vì bác sĩ yêu cầu cô nghỉ ngơi để phục hồi.

Người đẹp nói cô thất vọng vì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines rất ý nghĩa với cô và cô đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, Mary Rose Tacdol Grande nhấn mạnh cô sẽ không bỏ cuộc.

Trên các diễn đàn sắc đẹp Philippines, khán giả bày tỏ sự nuối tiếc cho Mary Rose Tacdol Grande. Nhiều người để lại lời động viên, an ủi và hy vọng người đẹp tiếp tục tham dự Hoa hậu Hòa bình Philippines 2026.

Mary Rose Tacdol Grande là sinh viên năm thứ tư Cao đẳng STI Tarlac, hiện theo học chương trình cử nhân Quản lý Du lịch. Cô là đại diện tỉnh Tarlac tại Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.

Hôm 17/8, Mary cùng 28 thí sinh tham gia đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Trước đó, cô có màn trình diễn ấn tượng trong đêm thi trình diễn trang phục dân tộc, nhận được nhiều lời khen của khán giả. Người đẹp được nhận xét có hình thể cân đối, quyến rũ, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 khởi động từ tháng 3 với sự tham dự của 29 thí sinh. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 dự kiến diễn ra ngày 12/8 nhưng đã bị hoãn do ảnh hưởng của bão. Trên trang chủ, ban tổ chức thông báo chung kết được dời sang ngày 24/8.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Philippines là người đẹp Christine Juliane Opiaza. Cô tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và giành ngôi Á hậu 1 nhưng sau đó được đôn lên làm hoa hậu sau khi người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - bị ông Nawat tước danh hiệu hồi tháng 5.