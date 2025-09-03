5 việc đơn giản giúp tránh tình trạng nay gội mai tóc đã bết dầu

1. Chọn dầu gội cho da dầu

Dầu gội chuyên dụng cho da dầu thường có khả năng làm sạch sâu, cân bằng độ ẩm và chứa các thành phần kiểm soát dầu thừa, nhờ đó giữ tóc sạch, khô tơi lâu hơn. Tránh các sản phẩm chứa silicone hoặc thành phần dưỡng ẩm quá mức, vì chúng có thể tạo cặn nhờn trên da đầu và làm tình trạng dầu càng thêm trầm trọng.

Thay vì chọn dầu gội dựa trên tình trạng tóc (ví dụ dầu gội dành cho tóc nhuộm hoặc tóc uốn), ưu tiên chọn theo tình trạng da đầu (da khô hoặc da dầu) sẽ giúp kiểm soát tình trạng dầu nhờn hiệu quả hơn.

2. Tránh gội quá nhiều

Giống việc làm sạch da mặt quá mức, gội đầu quá nhiều cũng có thể kích thích da đầu tiết nhiều dầu hơn. Nguyên nhân là khi da đầu bị khô, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động nhiều hơn để bảo vệ da đầu. Do đó, gội đầu 2 - 3 lần một tuần là tần suất lý tưởng, đủ để làm sạch da đầu đúng cách mà không mất đi lớp dầu tự nhiên, có thể điều hòa hiệu quả việc tiết dầu của da đầu.

3. Không thoa sản phẩm chăm sóc tóc lên da đầu

Bạn chỉ nên thoa sản phẩm chăm sóc vào phần ngọn tóc, tránh để da đầu tiếp xúc trực tiếp với dầu xả, dầu dưỡng tóc hoặc các sản phẩm dưỡng ẩm khác. Điều này có thể hạn chế tăng tiết dầu cũng như giảm bớt các thành phần duy trì độ ẩm không cần thiết, giữ tóc bồng bềnh, lâu bết. Bên cạnh đó, cũng nên ưu tiên chọn các sản phẩm chăm sóc tóc dịu nhẹ, lành tính, góp phần bảo vệ da đầu, giảm tiết dầu.

4. Ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe làn da mà còn liên quan đến việc sản xuất dầu trên da đầu. Tránh tiêu thụ thực phẩm nhiều đường và chất béo, vì chúng có thể kích thích tuyến bã nhờn sản xuất nhiều dầu hơn. Tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu axit béo omega-3 và vitamin A, E, vì những dưỡng chất này giúp điều hòa hoạt động của tuyến bã nhờn và duy trì da đầu khỏe mạnh.

5. Tránh căng thẳng quá mức

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến bã nhờn, dẫn đến tình trạng da đầu tiết nhiều dầu. Thực hiện các kỹ thuật quản lý căng thẳng hiệu quả như tập thể dục, thiền định hoặc các bài tập thở sâu, có thể giúp ổn định nội tiết tố và giảm sản xuất dầu trên da đầu. Ngủ đủ giấc và duy trì tinh thần thoải mái cũng góp phần không nhỏ trong việc giữ da đầu khỏe mạnh.

