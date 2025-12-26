Vì sao tóc dễ rụng, khô xơ hơn vào mùa đông?

Thời tiết hanh khô, thiếu ánh nắng và chăm sóc chưa đúng cách khiến tóc rụng nhiều hơn vào mùa đông.

Mùa đông mang đến cảm giác dễ chịu với không khí se lạnh và những lớp trang phục ấm áp, nhưng lại là giai đoạn thử thách đối với mái tóc. Không ít người nhận thấy tóc khô xơ, thiếu sức sống, dễ gãy và rụng nhiều hơn so với các mùa khác. Theo Tiến sĩ Panchami Debbarman, bác sĩ da liễu tại Kolkata, Ấn Độ, hiện tượng này khá phổ biến và có thể kiểm soát nếu hiểu rõ nguyên nhân.

Yếu tố đầu tiên đến từ không khí lạnh và độ ẩm thấp. Thời tiết hanh khô khiến da đầu dễ mất nước, làm suy giảm lớp dầu tự nhiên có vai trò bảo vệ sợi tóc. Khi hàng rào này suy yếu, tóc trở nên giòn, dễ chẻ ngọn và gãy rụng. Bên cạnh đó, nhiệt độ thấp khiến các mạch máu ở da đầu co lại, làm giảm lưu lượng máu, oxy và dưỡng chất nuôi nang tóc. "Khi chân tóc không được cung cấp đủ dinh dưỡng, sợi tóc sẽ yếu dần và dễ rụng hơn", Tiến sĩ Debbarman cho biết.

Một số thói quen sinh hoạt mùa lạnh cũng vô tình làm tình trạng trở nên trầm trọng. Việc tắm nước quá nóng hoặc sử dụng dầu gội có chất tẩy mạnh dễ cuốn trôi lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da đầu, khiến tóc càng khô và xơ. Ngoài ra, thiếu ánh nắng mặt trời trong mùa đông có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin D, dưỡng chất quan trọng với chu kỳ phát triển của tóc. Chế độ ăn thiếu sắt, biotin và kẽm cũng làm chậm quá trình mọc tóc, khiến tóc rụng nhiều hơn.

Căng thẳng dịp lễ, thay đổi nhịp sinh hoạt hoặc mắc các bệnh mùa đông như cúm còn có thể kích hoạt hiện tượng rụng tóc telogen effluvium, thường xuất hiện sau đó khoảng hai đến ba tháng.

Chăm sóc tóc mùa lạnh thế nào?

Để bảo vệ mái tóc trong những tháng lạnh, Tiến sĩ Debbarman khuyến nghị xây dựng một quy trình chăm sóc nhẹ nhàng và nhất quán.

Trước hết, nên gội đầu bằng nước ấm thay vì nước nóng, tần suất khoảng hai đến ba lần mỗi tuần. Ưu tiên dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfate để tránh làm khô da đầu. Sau khi gội, dùng dầu xả cho phần thân và ngọn tóc, để từ ba đến năm phút nhằm tăng độ ẩm và độ mềm mượt.

Dưỡng ẩm sâu là bước không nên bỏ qua. Mỗi tuần một lần, có thể ủ tóc bằng các loại dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu argan hoặc dầu hạnh nhân. Massage nhẹ da đầu và ủ tóc khoảng 20 phút giúp giảm gãy rụng, đồng thời cải thiện độ bóng khỏe của sợi tóc.

Chăm sóc da đầu cũng đóng vai trò quan trọng. Với tình trạng rụng tóc kéo dài, có thể cân nhắc sử dụng serum dưỡng da đầu chứa peptide, kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng năm phút mỗi ngày để kích thích tuần hoàn máu.

Khi tạo kiểu, nên tránh buộc tóc quá chặt, hạn chế lạm dụng máy sấy và các dụng cụ tạo kiểu nhiệt. Ngủ trên vỏ gối lụa, dùng lược răng thưa và chải tóc nhẹ nhàng giúp giảm ma sát, hạn chế gãy rụng.

Gội đầu với nước ấm, dưỡng ẩm sâu với sản phẩm chuyên dụng và bổ sung dinh dưỡng từ chế độ ăn hàng ngày giúp giảm rụng tóc.

Gợi ý cách giảm rụng tóc mùa lạnh từ bên trong

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng và lối sống trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh. Chế độ ăn nên bổ sung thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, quả óc chó và hạt lanh để nuôi dưỡng nang tóc. Biotin có nhiều trong trứng, hạnh nhân và các loại hạt cũng giúp tóc chắc khỏe hơn. Sắt và kẽm từ thịt đỏ, hải sản, rau xanh đậm góp phần hỗ trợ chu kỳ mọc tóc ổn định. Uống đủ nước mỗi ngày, sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng và duy trì giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể cân bằng hơn trong mùa lạnh, từ đó cải thiện sức khỏe tóc và da đầu.

Tiến sĩ Debbarman lưu ý, nếu tình trạng rụng tóc nghiêm trọng kéo dài hơn sáu tuần, xuất hiện mảng hói, đau da đầu hoặc đường rẽ tóc rộng bất thường, người bệnh nên đi khám da liễu để loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn như rối loạn nội tiết, thiếu máu hoặc bệnh tuyến giáp.