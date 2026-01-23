Bí quyết để ngăn ngừa gàu và tóc bết trong mùa đông

Tại sao tóc và da đầu lại dễ bị bết và nhiều gàu trong mùa lạnh?

Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất khiến da đầu bị gàu và tóc bết chính là sự sụt giảm độ ẩm trong không khí. Đối với da đầu, cái lạnh làm cho các mạch máu dưới da co lại, quá trình lưu thông máu đến các nang tóc bị chậm lại. Khi da đầu không nhận đủ dưỡng chất và độ ẩm, lớp màng bảo vệ sẽ bị suy yếu. Lúc này, da đầu bắt đầu bong tróc tạo thành những mảng gàu nhỏ và gây ra cảm giác ngứa ngáy.

Đối với sợi tóc, khi độ ẩm xuống thấp, các lớp vảy keratin bao bọc sợi tóc bị bong tróc và dựng lên thay vì nằm phẳng mịn. Điều này làm cho hơi ẩm bên trong sợi tóc thoát ra ngoài, khiến tóc mất đi độ đàn hồi, trở nên giòn và dễ gãy rụng.

Hiện tượng tóc bết dính trong mùa đông dù da đầu đang khô cũng là một cơ chế tự vệ của cơ thể. Khi da đầu quá khô, các tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn để tiết ra dầu nhằm bù đắp độ ẩm đã mất. Thêm vào đó, việc đội mũ len hoặc mặc quần áo dày giúp giữ ấm nhưng lại làm tăng nhiệt độ vùng da đầu, khiến mồ hôi và dầu thừa bị bí bách, gây ra tình trạng bết dính nhanh chóng.

Lười gội đầu là tình trạng chung của nhiều người khi trời lạnh. Tuy nhiên, việc để da đầu bẩn quá lâu sẽ khiến bụi bặm, tế bào chết và dầu thừa kết tụ lại, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển, dẫn đến viêm da tiết bã và ngứa trầm trọng hơn.

Ngược lại, một số người lại gội đầu bằng nước quá nóng để xua tan cái lạnh. Nước nóng ở nhiệt độ cao sẽ lấy đi toàn bộ lớp dầu tự nhiên trên da đầu, khiến da đầu khô ngay lập tức và kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu hơn sau đó. Ngoài ra, việc sấy tóc ở nhiệt độ cao sau khi gội cũng là tác nhân trực tiếp khiến sợi tóc bị cháy và khô xơ, còn da đầu lại tiết quá nhiều dầu để bảo vệ.

Vào mùa đông, tóc thường bị khô xơ ở phần ngọn, nhưng lại bị bết và gàu ở da đầu.

Cách khắc phục tình trạng da đầu ngứa và tóc bết

Để có một mái tóc khỏe mạnh và da đầu êm dịu trong suốt mùa đông, bạn cần thay đổi cách chăm sóc sao cho phù hợp với thời tiết.

Điều chỉnh nhiệt độ nước và cách gội

Bạn chỉ nên sử dụng nước ấm vừa phải, bằng nhiệt độ cơ thể để gội đầu. Nước ấm giúp giãn nở lỗ chân lông vừa đủ để làm sạch mà không gây khô da. Ở bước xả cuối cùng, hãy cố gắng dùng nước mát để giúp các lớp biểu bì tóc khép lại, giữ được độ bóng và độ ẩm cho sợi tóc.

Lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp

Vào mùa đông, hãy tạm chia tay các loại dầu gội có tính tẩy rửa mạnh hoặc chứa quá nhiều tinh dầu bạc hà gây khô da. Thay vào đó, hãy ưu tiên các sản phẩm chứa thành phần dưỡng ẩm từ thiên nhiên như dầu dừa, dầu argan hoặc các loại dầu gội có độ pH cân bằng. Đừng quên sử dụng kem xả cho phần ngọn tóc nhưng tuyệt đối không để kem xả tiếp xúc trực tiếp với da đầu để tránh gây bết dính nhanh.

Sử dụng mặt nạ dưỡng da đầu và tóc

Một tuần một lần, bạn có thể ủ tóc bằng các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, sữa chua hoặc dầu ô liu. Mật ong có tính kháng khuẩn giúp giảm ngứa, trong khi các acid béo trong dầu tự nhiên giúp phục hồi lớp màng bảo vệ cho da đầu và làm mềm sợi tóc.

Lưu ý khi sấy tóc

Sau khi gội, hãy dùng khăn bông thấm nhẹ thay vì vò mạnh tóc. Khi sấy, hãy để máy sấy cách tóc khoảng 15 - 20 cm và sử dụng chế độ sấy mát hoặc sấy ấm vừa phải. Đừng sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn, hãy để lại khoảng 10 - 20% độ ẩm tự nhiên để tóc tự khô.

Hướng dẫn số lần gội đầu phù hợp cho từng loại da đầu

Không có một công thức chung cho tất cả mọi người, số lần gội đầu phụ thuộc hoàn toàn vào đặc điểm da đầu của bạn.

Đối với da đầu dầu

Dù trời lạnh, da đầu dầu vẫn tiết ra lượng bã nhờn đáng kể. Việc để dầu thừa tích tụ quá lâu không chỉ khiến mái tóc bết dính mất thẩm mỹ mà còn gây rụng tóc. Tần suất lý tưởng là gội cách ngày, tức là khoảng 3 - 4 lần một tuần. Bạn nên sử dụng dầu gội dịu nhẹ để làm sạch mà không làm kích ứng tuyến bã nhờn.

Đối với da đầu khô

Da đầu khô thường đi kèm với tình trạng ngứa và có vảy gàu li ti. Bạn không nên gội đầu quá thường xuyên vì sẽ làm mất đi lớp dầu ít ỏi còn lại. Tần suất phù hợp là 2 - 3 lần một tuần. Giữa các lần gội, bạn có thể massage da đầu bằng đầu ngón tay để kích thích lưu thông máu.

Đối với da đầu hỗn hợp

Đây là loại da đầu khó chiều nhất khi chân tóc bết nhưng ngọn tóc lại khô. Bạn nên gội khoảng 3 lần một tuần. Bí quyết là chỉ tập trung xoa bóp dầu gội ở vùng da đầu và để bọt chảy xuống làm sạch ngọn tóc, sau đó dưỡng ẩm thật kỹ cho phần ngọn tóc bằng dầu dưỡng chuyên dụng.

Đối với da đầu nhạy cảm

Nếu da đầu bạn dễ bị mẩn đỏ hoặc ngứa ngay khi tiếp xúc với hóa chất, bạn chỉ nên gội 2 lần một tuần bằng các loại thảo dược tự nhiên như bồ kết, vỏ bưởi hoặc các dòng dầu gội hữu cơ chuyên biệt cho da nhạy cảm.

Có thể lựa chọn cách tạo kiểu tóc để che tóc bết khi chưa kịp gội đầu.

Bí quyết để ngăn ngừa tóc bết khi lười gội đầu

Nếu thời tiết quá lạnh khiến bạn không thể gội đầu thường xuyên, hãy bỏ túi một vài mẹo nhỏ để mái tóc luôn trông tươm tất.

Sử dụng dầu gội khô: Đây là là cách chữa cháy nhanh nhất. Dầu gội khô giúp hấp thụ lượng dầu thừa ở chân tóc, mang lại vẻ bồng bềnh tức thì. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng vì nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông nếu không được làm sạch kỹ sau đó.

Thay đổi kiểu tóc: Khi tóc bắt đầu có dấu hiệu bết, bạn có thể tết tóc, búi tóc cao hoặc sử dụng băng đô trang trí. Những kiểu tóc này không chỉ giúp giấu đi phần tóc chưa kịp gội mà còn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Ngoài ra, hãy chú ý vệ sinh lược chải đầu và vỏ gối thường xuyên. Dầu thừa và vi khuẩn bám trên những vật dụng này có thể quay ngược lại làm bẩn mái tóc của bạn nhanh hơn.

Chăm sóc tóc mùa đông đòi hỏi sự tinh tế và nhu cầu của bản thân. Chỉ cần điều chỉnh một chút trong thói quen hàng ngày, bạn sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng tóc khô ngứa hay bết dính, thay vào đó là một mái tóc bóng khỏe để tự tin hơn.