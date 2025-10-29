4 thói quen chăm sóc không giúp tóc đẹp hơn như bạn tưởng

1. 'Kiêng' gội đầu

Nhiều người hạn chế tần suất gội đầu với mục tiêu giảm lượng dầu thừa tiết ra. Tuy nhiên, chuyên gia về tóc Jen Ronzitti phản bác quan niệm này. "Gội đầu ít hơn không hề 'huấn luyện' da đầu tiết ra ít dầu hơn. Bụi bẩn, dầu thừa, cặn bã và các sản phẩm chăm sóc tóc có thể làm tắc nghẽn nang tóc, gây kích ứng da đầu, ngứa ngáy và thậm chí là rụng tóc không mong muốn", Jen cho biết.

Cô cho biết tần suất lý tưởng là 2-3 lần gội đầu mỗi tuần: "Nếu tóc bạn bẩn, hãy cứ gội đầu. Tùy thuộc vào loại da đầu và mức độ hoạt động của bạn, tần suất gội đầu có thể nhiều hơn hoặc ít hơn".

Jen Ronzitti hiện là chuyên gia về chăm sóc tóc, thường chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng là VĐV, huấn luyện viên thể hình đạt nhiều thành tích cao trong thi đấu.

2. Thoa dầu gội vào đuôi tóc

Chuyên gia nói cách này không giúp giữ tóc sạch lâu hơn, ngược lại còn dễ khiến tóc khô xơ nhiều hơn. "Dầu gội được tạo ra cho da đầu. Việc thoa dầu gội vào phần đuôi tóc vốn đã mỏng manh và khô có thể khiến tình trạng tồi tệ hơn. Lượng xà phòng chảy từ đỉnh đầu xuống đủ để làm sạch phần đuôi tóc của bạn rồi", Jen lý giải.

3. Gội đầu bằng nước mát

Gội đầu bằng nước mát được cho là giúp hạn chế tổn thương hàng rào bảo vệ da đầu, nang tóc, nhờ đó giảm tiết dầu, giúp tóc bóng khỏe hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Jen Ronzitti, nước mát có nhược điểm là không làm sạch da đầu tối ưu.

"Nó có thể giúp tóc bạn bóng mượt hơn trong thời gian ngắn, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và dầu thừa trên da đầu. Bạn cần nước ấm để làm sạch hiệu quả", cô nói. Chuyên gia khuyên bạn nên dùng nước ấm để làm sạch da đầu, chân tóc và kết thúc bằng công đoạn xả nước mát cho toàn bộ mái tóc.

Jen gợi ý nên làm sạch da đầu, tóc với nước ấm để dễ dàng loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn, sau đó mới xả tóc với nước mát.

4. Để tóc khô tự nhiên

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác mà Jen chỉ ra là để tóc khô tự nhiên thay vì dùng máy sấy. Cô nói nhiều người e ngại nhiệt độ cao của máy sấy gây khô xơ, hư tổn tóc. Tuy nhiên, để tóc khô tự nhiên cũng không phải phương án được cô đánh giá cao.

"Khi để tóc ẩm ướt trong hàng giờ, tóc sẽ ở trạng thái yếu nhất, dễ gãy, dễ rối, dễ gây bong tróc hoặc ngứa da đầu, kích ứng. Tốt nhất, hãy sấy khô ở nhiệt độ thấp để tránh hư tổn thay vì để tóc ướt suốt nhiều giờ", Jen giải thích.