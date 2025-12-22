Những xu hướng làm đẹp được tìm kiếm nhiều trong năm 2025

Chăm sóc da

PDRN - tinh chất DNA chiết xuất từ tinh trùng cá hồi

Liệu pháp chăm sóc da mặt bằng tinh trùng cá hồi còn được gọi là polynucleotide. Thành phần này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội năm 2025 nhờ sự lăng xê của các ngôi sao như Kim Kardashian và Jennifer Aniston - những người được cho là fan của các liệu trình chăm sóc da bằng PDRN tại phòng khám.

Phương pháp sử dụng tinh dịch cá hồi có nhiều polydeoxyribonucleotides để làm đẹp da khá phổ biến trong vài năm gần đây ở các nước như Hàn Quốc, Anh, Mỹ... với kỳ vọng đem lại làn da tươi trẻ, căng mịn nhờ công dụng tăng sinh collagen, tái tạo tế bào, chữa lành tổn thương.

Tiến sĩ Anna Karp, bác sĩ da liễu được chứng nhận và trợ lý giáo sư lâm sàng về da liễu tại Trường Y NYU cho biết: "PDRN cải thiện khả năng chữa lành và tái tạo da, thúc đẩy hoạt động của nguyên bào sợi, tăng cường kích thích sản sinh collagen và giảm viêm". Khi được tiêm vào da, PDRN kích thích sản xuất các mạch máu mới, tăng sinh collagen và tế bào sừng, giúp quá trình tái tạo tế bào được đẩy nhanh, giúp da khỏe mạnh, ngậm nước và căng mịn.

Axit Azelaic

Theo dữ liệu Google's Year, axit azelaic là thành phần chăm sóc da được ưa chuộng nhất năm 2025. "Axit azelaic được sản sinh tự nhiên bởi nấm men. Nó đã trở thành một thành phần chăm sóc da phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp, vì nó có nguồn gốc tự nhiên. Nó có nhiều cơ chế hoạt động như chống viêm, kháng khuẩn, giúp ức chế sản sinh melanin ở các đốm nám do nắng hoặc tuổi tác, và giúp bình thường hóa sự phát triển của tế bào da", Tiến sĩ Jessie Cheung - bác sĩ da liễu được chứng nhận hành nghề tại Illinois và thành phố New York - cho biết.

Massage hệ bạch huyết

Các phương pháp massage mặt, massage body ngày càng được nhiều tín đồ làm đẹp hưởng ứng nhờ ưu điểm giúp nâng cơ, chống chảy xệ, thải độc da, thư giãn...

"Lymphatic facial massage" cũng trở thành một trong những cụm từ tìm kiếm thịnh hành nhất của năm 2025. Đây là phương pháp trị liệu nhẹ nhàng, tác động vào hệ thống dẫn lưu bạch huyết để đào thải độc tố, giảm tích nước, giảm sưng phù và làm đẹp da. Thói quen này cũng có thể làm cho làn da trông mịn màng và săn chắc hơn, đó là lý do tại sao nhiều người nổi tiếng tin tưởng liệu pháp massage dẫn lưu bạch huyết để tạo hình vùng cổ, đường viền hàm và gò má sắc nét hơn.

Làm đẹp tóc

Viện Sắc màu Pantone đã công bố nâu Mocha Mousse là gam màu của năm 2025 nên việc nó trở thành xu hướng làm đẹp tóc là điều không quá khó hiểu. Đây là tone nâu ấm, lấy cảm hứng từ chocolate, được đánh giá cao về khả năng tôn da, nhất là đối với nước da của phụ nữ châu Á.

Cùng với màu nhuộm tone nâu, màu tóc đỏ tím Cherry Cola cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng vào năm 2025. Gam màu kết hợp sắc nâu sẫm và màu đỏ tím giống của Dua Lipa hứa hẹn sẽ được ưa chuộng hơn nữa trong năm mới.

Mocha Mousse là gam màu ăn ý với mọi độ tuổi, giúp phụ nữ trung niên trông trẻ trung, thời thượng hơn.

Làm đẹp móng tay

Màu móng vàng bơ, họa tiết chấm bi, họa tiết da báo là những từ khóa được tìm kiếm trong năm 2025 theo dữ liệu của Google. Đặc biệt, nửa cuối năm 2025, họa tiết da báo được các ngôi sao như Hailey Bieber, Kylie Jenner lăng xê. Còn gam vàng bơ dịu mắt hay họa tiết chấm bi cổ điển có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều dáng móng và phong cách thời trang lại không kém phần sang trọng, thanh lịch.

Màu vàng bơ được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích trong năm 2025.