Mua mặt nạ đắp dưỡng da nên chọn những thành phần tốt nhất này

Làn da của bạn được hưởng lợi chủ yếu từ một quy trình chăm sóc da nhất quán xử lý tất cả những điều cơ bản: làm sạch, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da bằng các loại huyết thanh như vitamin C làm sáng da và axit hyaluronic làm dịu da. Tuy nhiên, hãy thừa nhận: đôi khi, đắp mặt nạ có thể mang lại cảm giác như một thứ xa xỉ cần thiết - một loại mặt nạ giúp bổ sung độ ẩm và chăm sóc cho làn da của chúng ta. Khi chúng ta già đi, chúng ta mất đi collagen và Elastin trong da , và chính Collagen và Elastin này chịu trách nhiệm giữ cho làn da trông săn chắc. Việc kết hợp một loại mặt nạ dưỡng da chất lượng được làm từ các thành phần cụ thể có thể giúp tăng cường độ rạng rỡ cho làn da của bạn và mang lại vẻ ngoài săn chắc, tươi trẻ hơn , nhưng không phải tất cả các loại mặt nạ đều được tạo ra như nhau.

Chuyên gia da liễu Rachel Lee Lozina đã tìm ra những thành phần tốt nhất cần tìm trong mặt nạ làm săn chắc da, cũng như những hạn chế của chúng.

Cùng tìm hiểu những lựa chọn mặt nạ làm săn chắc da mà nhiều chuyên gia và tín đồ chăm sóc da tin dùng để có làn da trẻ trung hơn.

Trước khi mua mặt nạ, điều quan trọng là phải xem danh sách thành phần của nó - nếu không có thành phần chất lượng, bạn có thể lãng phí tiền vào thương hiệu hoặc các chiến thuật tiếp thị tuyệt vời nhưng không nhất thiết phải mang lại hiệu quả cho sản phẩm.

Khi tìm kiếm một loại mặt nạ dưỡng da có thể giúp làm săn chắc da, điều quan trọng là phải tìm kiếm các thành phần thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và cung cấp nước. Một số thành phần chính mà chuyên gia khuyên bạn nên tìm kiếm bao gồm:

Axit Hyaluronic: Axit Hyaluronic là chất giữ ẩm mạnh mẽ giúp thu hút và duy trì độ ẩm cho da. Nó giữ được trọng lượng gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước. Nó giúp làm đầy đặn làn da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, mang lại làn da săn chắc và mịn màng hơn.

Peptide là chuỗi axit amin ngắn có thể kích thích sản xuất collagen trong da. Collagen rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, vì vậy peptide có thể giúp làm săn chắc da theo thời gian.

Vitamin C: Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do và hỗ trợ tổng hợp collagen, theo Lozina - hơn nữa, việc sử dụng vitamin C thường xuyên có thể thúc đẩy vẻ ngoài săn chắc và trẻ trung hơn.

Retinol, một dẫn xuất của Vitamin A, được biết đến với khả năng kích thích sản xuất collagen và tăng tốc độ luân chuyển tế bào. Nó có thể giúp cải thiện kết cấu và độ săn chắc của da. Nó thực sự cần thiết trong tất cả các quy trình chăm sóc da tại nhà.

Niacinamide: Còn được gọi là Vitamin B3, Lozina cho biết niacinamide có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm mất nước và tăng cường chức năng rào cản tự nhiên của da, có thể giúp da săn chắc và dẻo dai hơn.

Collagen: Một số mặt nạ có chứa collagen thủy phân có thể mang lại tác dụng làm căng da tạm thời và cải thiện tình trạng căng da.

Axit Glycolic: Axit alpha hydroxy (AHA) này có nguồn gốc từ đường giúp tẩy tế bào chết cho da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và mang lại làn da mịn màng, săn chắc hơn.

Caffeine: Caffeine bôi ngoài da có thể tạm thời làm săn chắc da và giảm sự xuất hiện của bọng mắt.

Theo Lozina, đất sét cao lanh hoặc Bentonite: Cuối cùng, những loại đất sét này có thể giúp loại bỏ các tạp chất và dầu thừa ra khỏi da, khiến da có cảm giác căng trẻ hơn và tinh tế hơn.

