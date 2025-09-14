5 nguyên tắc làm đẹp giúp Lindsay Lohan 'tái sinh'

Lindsay Lohan xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue số tháng 5/2025, đánh dấu sự 'tái sinh'. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Ở tuổi 39, Lindsay Lohan vẫn giữ được làn da tươi sáng, thần thái trẻ trung. Từng trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp và đời sống cá nhân khiến nhan sắc đi xuống nhưng thời gian gần đây, cô đã "lấy lại phong độ". Bí quyết của Lindsay Lohan nằm ở 5 nguyên tắc làm đẹp giúp chống lão hóa.

Chăm sóc từ bên trong

Lindsay Lohan tin vẻ đẹp bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng. Mỗi sáng, cô uống một ly nước ép gồm cà rốt, gừng, chanh, dầu ô liu và táo, hỗn hợp giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa. Ngoài ra, cô bổ sung hạt chia vào nước để tăng cường độ ẩm và hỗ trợ tiêu hóa. Thói quen uống trà xanh và ăn các loại rau củ muối như củ dền cũng giúp cơ thể thải độc và làn da sáng khỏe hơn.

Làm dịu và bảo vệ da mỗi ngày

Với làn da sáng và dễ kích ứng, Lindsay đặc biệt chú trọng các bước chăm sóc buổi sáng. Cô rửa mặt bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông, giảm sưng nề và giúp da tỉnh táo. Miếng dán mắt trở thành vật bất ly thân, giúp cô giảm bọng mắt và quầng thâm sau những ngày làm việc bận rộn. Quan trọng hơn, kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu, bảo vệ da trước ánh nắng, nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm.

Những thay đổi tích cực trong lối sống và chăm sóc da giúp Lindsay Lohan hoàn toàn lột xác.

Công nghệ hỗ trợ một cách khéo léo

Thay vì phẫu thuật, Lindsay lựa chọn các phương pháp làm đẹp không xâm lấn như laser, ánh sáng hoặc sóng radio-frequency kết hợp vi kim (microneedling). Những liệu trình này giúp tái tạo da, tăng collagen và cải thiện độ đàn hồi, trong khi vẫn giữ nét tự nhiên của gương mặt. Trước các buổi trị liệu, cô thường bôi kem tê tại nhà để giảm cảm giác khó chịu, cho thấy sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng trong việc chăm sóc bản thân.

Điều chỉnh sau khi làm mẹ

Sau khi sinh con, làn da Lindsay trở nên nhạy cảm hơn. Thay vì dùng mỹ phẩm như trước, cô thực hiện xét nghiệm dị ứng để biết chính xác những thành phần nào cần tránh. Nhờ đó, cô xây dựng được một quy trình dưỡng da an toàn, tập trung vào sản phẩm dịu nhẹ, không hương liệu.

Lối sống cân bằng, duy trì thói quen đều đặn

Lindsay cho rằng làn da khỏe mạnh không chỉ nhờ mỹ phẩm mà còn phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể. Cô duy trì thói quen ngủ đủ, uống nhiều nước, giảm căng thẳng và không bỏ sót các bước dưỡng da hàng ngày. Đối với cô, sự kiên trì quan trọng hơn những giải pháp tức thời. Chính lối sống cân bằng này giúp Lindsay giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, bất chấp thời gian.

Gia đình hạnh phúc của Lindsay Lohan. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, sinh năm 1986, là nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, từng gây dấu ấn với các bộ phim như Mean Girls và Freaky Friday. Sự nghiệp rực rỡ sớm đưa cô thành ngôi sao toàn cầu nhưng những năm sau đó Lindsay trải qua không ít biến động cá nhân và nhan sắc xuống dốc. Vài năm gần đây, nữ diễn viên đã lột xác mạnh mẽ: trở lại với màn ảnh, có cuộc sống gia đình hạnh phúc và gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung, khiến công chúng bất ngờ trước màn "tái sinh" ngoạn mục.