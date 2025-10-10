Người đẹp hai lần bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư 2025 Sahar Biniaz thông báo rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11 khiến nhiều người bất ngờ.

Cô chia sẻ: "Gần đây, tôi được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thông báo rằng Giám đốc quốc gia của tôi đã bị giam giữ khi đang ở Iran. Vì lòng kính trọng sâu sắc và cân nhắc đến sự an toàn và sức khỏe của bà, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay".

Sahar Biniaz quyết định bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Chia sẻ của Sahar Biniaz khiến các fan sắc đẹp tiếc nuối. Nhiều người để lại lời động viên người đẹp, đồng thời bày tỏ hy vọng Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư sẽ trở về an toàn.

Đây là lần thứ hai Sahar Biniaz lỡ hẹn với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Sahar Biniaz từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2012 và giành quyền tham dự Miss Universe 2012. Tuy nhiên, cô bất ngờ bị chấn thương ở chân nên đành nhường quyền thi cho á hậu 1.

Việc Sahar Biniaz lần thứ hai bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trước đó, các fan mong chờ sự tái xuất của Sahar Biniaz ở đấu trường Miss Universe sau 13 năm vắng bóng.

Sahar Biniaz năm nay 41 tuổi, là người mẫu , diễn viên, doanh nhân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2012 và bất ngờ gặp tai nạn, Sahar Biniaz chuyển hướng sang làm nhà hoạt động nhân đạo.

Sahar Biniaz đã tốt nghiệp bằng danh dự về diễn xuất tại Stella Adler Studio of Acting ở Los Angeles. Cô đã góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình như Sanctuary, Smallville, Ambrosia, Watchmen...

Ở tuổi 41, Sahar Biniaz vẫn duy trì được nhan sắc mặn mà và thân hình thanh mảnh, quyến rũ và là một doanh nhân thành đạt. Cô có trang cá nhân Instagram với hơn 34.0000 người theo dõi.

Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy. Người đẹp thường xuyên đi du lịch, ghé thăm các viện bảo tàng danh giá và sử dụng đồ hiệu đắt đỏ.

Sahar Biniaz sinh ra và lớn lên tại Iran. Gia đình cô nhập cư vào Vancouver, Canada khi người đẹp 10 tuổi. Với vai trò Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư 2025, Sahar cho biết muốn truyền tải sự đa dạng văn hoá mà cô thừa hưởng.

Sahar Biniaz theo đuổi dự án nâng cao nhận thức về việc đảm bảo an toàn đối với những người nuôi chó pitbull. Bên cạnh đó, người đẹp cũng ủng hộ tổ chức từ thiện Operation Smile.

Đây là lần thứ hai Ba Tư có đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ . Năm ngoái, đại diện Ba Tư là người đẹp Fay Asghari nhưng không giành thành tích. Cô gây chú ý khi là em gái của nam diễn viên Sam Asghari - chồng cũ nữ ca sĩ Britney Spears.