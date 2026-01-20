Nhan sắc người mẫu xinh đẹp là vợ cầu thủ U23 Nguyễn Thanh Nhàn

Gây chú ý sau SEA Games 33 tại Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng ở vòng chung kết U23 châu Á. Cầu thủ này được quan tâm không chỉ nhờphong độ trên sân cỏ mà còn bởi cuộc sống gia đình sớm ổn định. Ít ai ngờ, cầu thủ sinh năm 2003 đã lập gia đình từ năm 2024 cùng người mẫu Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Ngọc Lan sinh năm 2004, cùng quê Tây Ninh với Thanh Nhàn. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt ưa nhìn và phong cách nhẹ nhàng. Trên mạng xã hội, Ngọc Lan được nhiều người chú ý bởi hình ảnh chỉn chu, giản dị nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, hiện đại.

Trước khi trở thành vợ của cầu thủ U23 Việt Nam, Ngọc Lan làm mẫu ảnh và kinh doanh online.

Sau khi sinh con gái đầu lòng vào đầu năm 2025, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, tiếp tục công việc cá nhân

Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Nhiều người nhận xét Ngọc Lan giữ được nhan sắc tươi tắn, không khác nhiều so với thời điểm chưa sinh con.

Chuyện tình của Thanh Nhàn và Ngọc Lan bắt đầu từ năm 2022. Trước đó dù cùng quê, nhà chỉ cách nhau vài km nhưng họ chưa từng gặp mặt.

Trong thời gian tập luyện và thi đấu xa nhà, Thanh Nhàn tình cờ thấy hình ảnh Ngọc Lan trên mạng xã hội và chủ động nhắn tin làm quen. Sau khoảng một tháng trò chuyện, tiền đạo trẻ tỏ tình đúng ngày sinh nhật cô và nhận được cái gật đầu đồng ý.

Suốt hai năm yêu nhau, cặp đôi chủ yếu yêu xa vì Thanh Nhàn thi đấu tại Hưng Yên, còn Ngọc Lan sống ở Tây Ninh.

Khoảng cách hơn 1.700km là thử thách lớn, nhưng cả hai vẫn duy trì liên lạc bằng tin nhắn, cuộc gọi và tranh thủ gặp nhau mỗi khi Thanh Nhàn có dịp về quê.

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, tháng 10/2024, Thanh Nhàn và Ngọc Lan tổ chức đám cưới ấm cúng dù cả hai còn rất trẻ. Sau kết hôn, vì đặc thù công việc, họ tiếp tục sống xa nhau, chỉ có thời gian trò chuyện vào buổi tối. Dù vậy, họ luôn luôn coi nhau là điểm tựa tinh thần quan trọng.

Giữa năm 2025, Ngọc Lan sinh con gái đầu lòng. Do bận thi đấu, Thanh Nhàn không thể ở bên vợ lúc vượt cạn và phải đến hai tháng sau mới có dịp về thăm vợ con. Trên mạng xã hội, cầu thủ thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, không giấu niềm tự hào khi có vợ đẹp, con ngoan.