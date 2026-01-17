Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á năm nay. Chính vì thế, cuộc sống đời tư của tiền đạo điển trai cũng được chú ý. Anh được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi.

Cặp đôi được cho hẹn hò từ khoảng tháng 6/2025 và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên khi nam tiền đạo bình luận ngọt ngào dưới loạt ảnh của Kim Thủy: “Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng" bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích.

Trước đó, Kim Thủy cũng từng vài lần úp mở về bạn trai. Khi Đình Bắc giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á", cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như bày tỏ sự tự hào.

Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu đến diễn viên.

Năm 2017, cô từng được NTK Tommy Nguyễn chọn là người mẫu cho BST áo dài "Vườn yêu".

Ngoài nghệ thuật, người đẹp còn kinh doanh thời trang và theo đuổi phong cách nữ tính. Kim Thủy sở hữu nhan sắc sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, Kim Thủy thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh trong những chuyến du lịch. Cô được nhiều người khen ngợi bởi sắc vóc.

Dù cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, tuy nhiên người hâm mộ vẫn khen ngợi Kim Thủy không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam.