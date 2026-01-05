5 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Không thể rời mắt khỏi Tống Tổ Nhi, Mạnh Tử Nghĩa

Sau năm 2025 bội thu phim cổ trang với nhiều thời kỳ, triều đại khác nhau thì netizen đã chọn ra 5 gương mặt xứng danh mỹ nhân cổ trang. Họ đều có đặc điểm là nhan sắc ngọt ngào, khí chất nhẹ nhàng rất hợp làm thiếu nữ thời xưa.

Tống Tổ Nhi sở hữu nét đẹp cổ điển với gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt to tròn, mũi thon và khuôn miệng trái tim xinh xắn. Nhờ vậy, cô hóa thân vào thiếu nữ của triều đại nào cũng xinh đẹp nổi bật. Trong năm 2025, Tống Tổ Nhi có màn trở lại xuất sắc với Khom Lưng và Vô Ưu Độ, diễn xuất đã tốt còn thêm diện mạo đẹp xao xuyến lòng người. Những dự án tiếp theo của Tống Tổ Nhi cũng là phim cổ trang, càng chứng minh cô là mỹ nhân cổ trang hàng đầu hiện nay.

Nếu như Tống Tổ Nhi xinh ngọt ngào trong trẻo thì Mạnh Tử Nghĩa lại gây ấn tượng với vẻ sắc sảo, kiêu sa. Cô được khen là đẹp như thiếu nữ trong tranh, khí chất bí ẩn khiến người khác không thể rời mắt. Nhất là khi có tạo hình lộng lẫy, rực rỡ thì nhan sắc của Mạnh Tử Nghĩa càng thêm thăng hạng, nên khán giả đang rất chờ đợi phim Thượng Công Chúa mà cô đóng vai chính.

Năm 2025, Điền Hi Vi có hai phim Đại Phụng Đả Canh Nhân và Tử Dạ Quy lên sóng. Nữ diễn viên có vẻ đẹp lí lắc đáng yêu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh và nụ cười lém lỉnh rất dễ tạo thiện cảm cho người xem. Vì thế, Điền Hi Vi rất hợp với các vai tiểu thư con nhà giàu, tính cách hồn nhiên vô tư sống vô lo vô nghĩ.

Xét một cách công bằng, Lý Lan Địch không sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Nhưng nhờ tạo hình phù hợp trong phim Triều Tuyết Lục mà Lý Lan Địch được khen thăng hạng nhan sắc. Ánh mắt dịu dàng, phong thái điềm tĩnh của nữ diễn viên kết hợp với trang phục ấn tượng, góc quay đẹp đã giúp Lý Lan Địch có màn lột xác ấn tượng, lọt vào danh sách những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2025.

Tất nhiên Top 5 mỹ nhân cổ trang phim Hoa ngữ không thể thiếu Dương Tử với hai phim Quốc Sắc Phương Hoa, Cẩm Tú Phương Hoa. Dù đóng nhiều phim cổ trang, Dương Tử chưa có vai diễn nào được chăm chút từ trang phục đến kiểu tóc, trang điểm như nhân vật Hà Duy Phương. Nhờ vậy, cô có nhiều màn xuất hiện lộng lẫy, đẹp đến bất ngờ.