Loạt xiêm y mang dấu ấn huyền thoại Valentino

Nhà thiết kế huyền thoại Valentino Garavani qua đời tại tư gia ở Rome ngày 19/1, hưởng thọ 93 tuổi. Ông được xem là biểu tượng của tinh thần Haute Couture Italy, góp phần đưa thủ đô Rome thành một trong những kinh đô sáng tạo của làng mốt thế giới. Thương hiệu mang tên ông nổi tiếng với phong cách sang trọng, tinh tế và gắn liền sắc đỏ đặc trưng, được đông đảo minh tinh điện ảnh cùng nhân vật hoàng gia ưa chuộng.

Một trong những tên tuổi lớn nhất từng diện tác phẩm do Valentino Garavani thiết kế là Công nương Diana. Tới thưởng thức đêm nhạc của danh ca Paul McCartney năm 1992, mẹ Thân vương William chọn mẫu đầm nhung đỏ tôn đường cong kết hợp phụ kiện tiệp màu, tạo nên phong cách monochrome nổi bật.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy Onassis sải bước tại Costume Institute Gala 1979 trong trang phục khoe vai trần và xếp lớp bay bổng.

Dù nhà mốt Italy đã trải qua nhiều đời giám đốc sáng tạo sau khi người sáng lập nghỉ hưu năm 2008, Anne Hathaway vẫn là một trong những người hâm mộ nhiệt thành nhất của Valentino Garavani. Trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2011, cô xuất hiện yêu kiều với tác phẩm thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2002.

Nói về mối quan hệ thân thiết với Anne Hathaway, Valentino từng mô tả diễn viên "như con gái tôi". Bởi vậy, sau 4 năm rút lui khỏi công việc thiết kế, ông quyết định tái xuất để tạo nên chiếc đầm cưới lộng lẫy dành riêng cho mỹ nhân The Devil Wears Prada hồi 2012.

Trước đó một thập kỷ, "cây đại thụ" cũng thực hiện xiêm y cho Jennifer Lopez trong hôn lễ với Cris Judd năm 2001.

Giọng ca On the Floor tiếp tục ghi dấu phong cách nhờ thiết kế sang trọng tại Oscar 2003.

Valentino còn có mối duyên với nhiều diễn viên từng giành tượng vàng Oscar danh giá. Ông là tác giả bộ đầm của "người đàn bà đẹp" Julia Roberts tại lễ trao giải năm 2001.

Sáng tạo thanh lịch của tên tuổi Italy góp phần giúp khoảnh khắc chiến thắng của ngôi sao The Aviator Cate Blanchett tại Oscar 2005 thêm đáng nhớ.

Tham dự Oscar 1991, minh tinh Sophia Loren tỏa sáng trong mẫu váy phủ sequin pha trộn chất liệu tinh tế.

Tác phẩm xếp nếp tạo họa tiết 3D công phu với sắc đỏ đặc trưng của nhà mốt cao cấp mang đến cho Jennifer Aniston nét trẻ trung tại buổi ra mắt phim Along Came Polly năm 2004.

"Báo đen" Naomi Campbell khai thác lợi thế vóc dáng trên thảm đỏ sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu Valentino hồi 2000.