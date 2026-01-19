Vì sao á hậu Cẩm Ly lên hot search khi cầu thủ Đình Bắc nổi tiếng

Vì sao á hậu Cẩm Ly lên hot search?

Á hậu Cẩm Ly bị đồn là bạn gái cầu thủ Đình Bắc

Lúc này, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là "á hậu Cẩm Ly và cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc".

Lý giải cho việc cái tên á hậu Cẩm Ly đang trở nên ồn ào vì "đoàn mình từ Đình Bắc qua", đồng thời nhận xét Á hậu sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nếu đứng cạnh Đình Bắc chắc chắn sẽ rất đẹp đôi và tích cực "đẩy thuyền".

Cùng với đó, không ít bình luận cho rằng tất cả mới chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, thông tin hẹn hò chưa được xác thực nên tránh làm phiền người không liên quan.

Về phía Cẩm Ly, cô nàng chỉ trả lời những lời nhắn đơn giản, tránh tương tác với bình luận nhắc đến Đình Bắc. Song song với đó, Cẩm Ly cũng không có động thái đáp trả hay lên tiếng giải thích về những đồn đoán tình cảm.

Trong khi Đình Bắc lên hot search Trung Quốc

Trước đó, cư dân mạng đồn đoán á hậu Cẩm Ly và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc là một cặp khi cả hai có tương tác trên mạng xã hội. Dù lượng tương tác cũng nhỏ nhưng đủ gây chú ý trên mạng xã hội của cả hai.

Cụ thể, Đình Bắc từng bị soi đã thả tim một bài đăng của Cẩm Ly trên Instagram, dù sau đó lượt tương tác này không còn xuất hiện. Ở chiều ngược lại, Cẩm Ly cũng từng thả tim 2 bài viết của Đình Bắc vào thời điểm U22 Việt Nam giành HCV SEA Games.

Dù cả hai không theo dõi nhau công khai, những chi tiết này vẫn nhanh chóng được netizen chụp lại, lan truyền và bàn luận rôm rả.

Nhan sắc á hậu Cẩm Ly

Cẩm Ly được gọi là "thần tiên tỷ tỷ"

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắc, là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô nàng sở hữu ngoại hình thanh thoát, chiều cao khoảng 1m7, được khán giả ví như "thần tiên tỷ tỷ". Cẩm Ly à người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Ngoài ra, cô giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên.

Dù phản ứng của cộng đồng mạng khá náo nhiệt nhưng đến hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Cẩm Ly đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mối quan hệ tình cảm.

Cả hai chưa lên tiếng xác nhận

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, đến từ Nghệ An, hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Trong năm 2025, anh đã cùng với ĐT Việt Nam có thành tích ấn tượng, gần nhất là HCV SEA Games 33 và đang chinh chiến tại U23 Châu Á. Riêng Đình Bắc, đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 33, và Quả bóng Bạc 2025.

Nhưng fan thì nhiệt tình đẩy thuyền vì Bắc thì giỏi mà Ly thì quá xinh