Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên mới đây đã khiến khán giả tiếc nuối khi chia sẻ thông tin đã ly hôn Hoàng Touliver sau 6 năm về chung nhà. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Trước khi xảy ra chuyện hôn nhân tan vỡ, Tóc Tiên đã nổi tiếng với người hâm mộ bởi giọng hát lẫn nhan sắc "hack tuổi".

Ở đời thực, Tóc Tiên không chỉ chú trọng dáng, cô còn cẩn thận khi chăm sóc da. Để giữ được làn da căng mịn không tì vết, ca sĩ Tóc Tiên khẳng định dù lười đến mấy cô cũng phải tẩy trang thật kỹ, thoa serum, kem dưỡng ẩm rồi mới yên tâm đi ngủ.

Tóc Tiên rất chú trọng khâu tẩy trang cho da mặt thông thoáng, không bị bít tắc lỗ chân lông, từ đó hạn chế tình trạng nổi mụn.

Ngoài ra cô còn không quên chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho làn da từ bên trong.

Bí quyết dưỡng da từ bên trong của Tóc Tiên là uống sinh tố từ các loại rau quả tự nhiên, giàu dinh dưỡng và khoáng chất, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và mịn màng từ sâu bên trong. Công thức sinh tố xanh thường được cô áp dụng để dưỡng da là hỗn hợp: dứa, chuối chín, cần tây, rau chân vịt.

Nhờ quá trình chăm sóc da kỹ càng như vậy nên làn da của cô luôn căng bóng mịn màng.

Mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng.

Dù make-up thường xuyên nhưng da của Tóc Tiên vẫn giữ được độ đàn hồi cao.

Nhiều người nhận xét sắc vóc của Tóc Tiên quá trẻ so với tuổi.

Tóc Tiên 37 tuổi nhưng mỗi shot ảnh của cô đều khiến nhiều ngưỡng mộ bởi quá trẻ đẹp và khí chất.

Ảnh: FBNV