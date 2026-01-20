Top 2 Miss Cosmo 2025 "chuẩn dâu Việt": Mặc áo bà ba, tập gói bánh chưng

Sau khi đăng quang, Top 2 Miss Cosmo 2025 là Hoa hậu Yolina Lindquist đến từ Mỹ và Á hậu Chelsea Fernandez đến từ Philippines nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fan sắc đẹp Việt. Hai người đẹp được fan Việt đặt cho hai cái tên là Ngọc Na và Ngọc Tím.

"Ngọc Na" và "Ngọc Tím" tạo được thiện cảm với người hâm mộ nhờ phong cách gần gũi, tính cách đáng yêu, "tẻn tẻn" đúng chuẩn Gen Z. Trong hành trình media tour và tham gia các sự kiện, Hoa hậu Yolina và Á hậu Chelsea mặc khá nhiều trang phục truyền thống của phụ nữ Việt là áo dài và áo bà ba.

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Top 2 Miss Cosmo 2025 được trải nghiệm gói bánh chưng và nhận lì xì. Hoa hậu Yolina hào hứng khoe thành quả trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái "Em iu Tết" khiến fan sắc đẹp vô cùng thích thú.

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ. Hoa hậu Yolinda còn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Trong lời phát biểu ngay sau khi đăng quang, cô đã không ngừng nói: "Trộm vía Cosmo! Trộm vía Việt Nam!" khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines, là người đẹp sở hữu nhiều giải thưởng phụ nhất của cuộc thi. Nàng hậu cũng nhận được sự yêu mến từ fan sắc đẹp Việt nhờ sự chân thành, gần gũi và đáng yêu.